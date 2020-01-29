Orhun Ene: 5 yılda geldiğimiz nokta mutluluk verici

TOFAŞ Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene, altyapıdan gelen genç oyuncularla birlikte 5 yılda geldikleri bu seviyenin kendileri adına mutluluk verici olduğunu belirterek, "İyi bir takım olduk. Bunu saha sonuçlarıyla süsleyerek sonucunda basketbol tarihinde de kalıcı olmasını isteriz" dedi.7Days EuroCup TOP16 turu 4´üncü hafta mücadelesinde sahasında İspanyol temsilcisi Joventut Badalona´yı 91-76´lık skorla mağlup ederek H Grubu´nda üçüncü galibiyetini alan TOFAŞ´ta Başantrenör Orhun Ene, karşılaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.Buralara gelene kadar çok zorluklar çektiklerini ifade eden deneyimli çalıştırıcı, "İlk defa sezonun başından beri elimizde sağlıklı ve birbirini tamamlayan oyunculardan kurulu oluşmuş bir takım vardı sahada. Bu takım buraya gelene kadar çok zorluklar yaşadı. Çok sakat oyuncumuz vardı. Her şeyden önce EuroCup´ta bugüne kadar bu kadar sakat oyuncu ve 5 yabancı oyuncuyla mücadele vermiştik. Tabii bunların getirmiş olduğu olumsuz şeyler de var ama pozitif şeyler de var. Sakatlar olduğu zaman benchten gelen oyuncularımız sorumluluk aldılar, güven kazandılar" diye konuştu."MUHSİN İLE BERKAN, ROTASYONU RAHATLATTI"

Muhsin Yaşar ile Berkan Durmaz´ın son maçlarda ortaya koyduğu oyun ve takım içerisinde aldıkları sorumluluğun rotasyonlarını çok rahatlattığını dile getiren Ene, "Daha önce mecburen yorulan ve hata yapan oyuncuyu sahada tutmak zorunda kalıyorduk. Bu da bizim takımın kötü gözükmesine sebep oluyordu. Bu kadar sakat oyuncuyla o zaman mecburduk. Ama şimdi zaten Muhsin ve Devin Williams 5 numara pozisyonunda sezon başından beri katkı sağlıyorlar. Şimdi özellikle Rion Brown da geldikten sonra kısa rotasyonumuzda da oyun rahatladı. Oyuncular daha dinamik hale geldi" şeklinde konuştu."İYİ BİR TAKIMIZ"

İyi bir takım olduklarını ve iç sahada oynadıkları bu oyunu deplasmanda da oynamaları gerektiğini ifade eden Ene, "Sadece kendi sahamızda değil deplasmanda da iyi basketbol oynamamız lazım. Badalona´yı deplasmanda da esasında yenebilecek durumdaydık. Fakat oyunun sonunu iyi oynayamadık. Üçüncü periyotta sertliğe karşı reaksiyon veremedik. Ama bugün bütün maçı iyi kontrol ettik. Oyuncularımı kutluyorum. Mükemmel bir maç oynadılar. Kolay değil, biz şu anda 3 tane İspanyol takımıyla eşleştik. Üçünü de yendik. Eurocup´ın üst tarafa oynayan takımlarından biriyiz ancak en iyi kadrosu değiliz. Genç oyuncularımızla beraber 5 senede gelmiş olduğumuz noktada benim kendi adıma da mutluluk verici. İnşallah bunu aldığımız sonuçlarda da görürüz. Rotasyonda 10 oyuncumuzun oynayabileceği bir takımla ilk defa böyle bir şansımız oldu. İyi basketbol ile bunu süsleyerek sonucun basketbol tarihinde de kalıcı olmasını isteriz" ifadelerini kullandı.



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