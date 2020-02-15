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Mehmet Fatih Çıtlak İnegöllülerle buluştu

İHA

İnegöl Belediyesi'nin düzenlediği 4. Kitap Günleri Fuarı kapsamında İnegöl'e gelen yazar Mehmet Fatih Çıtlak, gündüz fuar alanında düzenlenen söyleşide, akşam da BMKSM'den düzenlenen seminerde İnegöllülerle buluştu.

Mehmet Fatih Çıtlak İnegöllülerle buluştu

İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği 4. Kitap Günleri Fuarı kapsamında İnegöl’e gelen yazar Mehmet Fatih Çıtlak, gündüz fuar alanında düzenlenen söyleşide, akşam da BMKSM’den düzenlenen seminerde İnegöllülerle buluştu.
İnegöl Belediyesi’nin 13 Şubat Perşembe günü açılışını yaptığı 4. Kitap Günleri Festivali sürüyor. Fuar kapsamında her gün farklı yazarlar ilçe halkıyla buluşurken, cuma günü İnegöl’ün konuğu yazar Mehmet Fatih Çıtlak oldu. Cuma günü 14.00’da Fuar Alanında bulunan söyleşi salonunda sevenleriyle buluşan yazar Mehmet Fatih Çıtlak, burada hem kitaplarını imzaladı, hem de vatandaşların sorularını cevapladı. Yoğun katılımın olduğu salonda gelen soruları içtenlikle cevaplayan Çıtlak, kitaplarını da İnegöllüler için imzaladı.
Mehmet Fatih Çıtlak, Cuma akşamı ise 20.00’da Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde ilçe halkıyla bir araya geldi. Orhan Karaağaç’ın moderatörlüğünü yaptığı “Din İnsana Ne Söyler?” konulu seminerde Çıtlak’ı salonu dolduran vatandaşlar ilgiyle izledi.
Semineri Belediye Başkanı Alper Taban da takip etti. Program sonunda sahneye davet edilen Başkan Taban, burada kısa bir selamlama konuşması yaparak, “13 Şubat itibariyle kitap fuarımızın açılışını yaptık. 23 Şubata kadar da devam edecek. İnşallah bizler de bundan istifade etmeye devam edeceğiz. Beraberinde kıymetli yazarlarımızı, hocalarımızı gerek söyleşilerle, gerek imza günleriyle, gerekse de okullarımızla buluşturmaya devam edeceğiz. Ben şehrimiz adına gerçekten çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Özellikle kıymetli hocamızın ağzından hemşerilerimizle ilgili bu güzel ifadeleri duymak bizleri memnun etti. Sonuna kadar ilgiyle dinlediğiniz için ben de çok teşekkür ediyorum” dedi.

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