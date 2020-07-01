Yıldırım’da su kesintisi

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde su kesintisi yapılacak.
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Değirmenlikızık Mahallesi 3.Düz Sokak, Cambaz Sokak ve civarında 02.07.202031.07.2020 tarihleri arasında, 08:00 18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.
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