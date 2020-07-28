Değirmenlikızık'a tematik park

Yıldırım Belediyesi, Değirmenlikızık Mahallesi’nde yapımına başladığı ‘Değirmenlikızık Bahtiyar Güneş Parkı’ projesi ile bölge sakinlerine nefes aldıracak sosyal donatıyı ilçeye kazandıracak.

Yıldırım’ın çehresini sosyal donatı alanlarıyla değiştirmek, yeşil alan miktarını artırmak ve vatandaşlara daha huzurlu ortamlar oluşturmak için projeler yürüten Yıldırım Belediyesi ilçeye yeni parklar kazandırıyor. Her biri farklı konseptlerde tasarlanan parklar, vatandaşlara rahat nefes almalarını sağlayacak ferah ortamlar sunarken, çocuklara da güvenli oyun imkanı sağlıyor. Bu kapsamda Değirmenlikızık Mahallesi’nde hayata geçirilen, toplamda 2 bin 75 metrekarelik alanda oluşturulacak Değirmenlikızık Bahtiyar Güneş Parkı’nda banklar ve pergolaların yanı sıra su değirmeninden süs havuzuna, çocuk oyun alanından dinlenme alanlarına kadar birçok sosyal donatı bulunacak.

Sosyal yaşam alanları artıyor

Şehrin ana unsurlarının beton binalar değil, insanlar olduğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım ciddi anlamda şehirleşme sıkıntıları, yenilenme talepleri olan bir ilçe ama bununla birlikte sosyal yaşam alanları açısından da ciddi ihtiyaçları olan bir ilçe olduğunu biliyoruz. Bizler bu minvalde sosyal yaşam alanlarını arttırmaya gayret ediyoruz. Bu anlamda bizim dönemimizde inşallah 500 bin metrekareyi aşan yeşil alanı Yıldırım’a kazandırmış olacağız. Yıldırım’da hizmeti mahalle, sokak ayrımı yapmadan, ihtiyacın hasıl olduğu noktalara ulaştıracağız. Bu minvalde Değirmenlikızık Mahallemizde oluşturacağımız ‘Değirmenlikızık Bahtiyar Güneş Parkı’mız ile bölgede yaşayan hemşehrilerimize nefes alacakları, yakınları ile sohbet edip dinlenebilecekleri ve en önemlisi çocuklarımızın gönüllerince oynayabileceği bir sosyal donatıyı ilçemize kazandıracağız. Parkımız şimdiden ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

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