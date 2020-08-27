Bursa'da, uyuşturucu operasyonu şüphelileri adliyede

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Derya EVREN/BURSA, (DHA) BURSA polisince düzenlenen, 4 kilo 100 gram esrarın ele geçirildiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Bursa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde sattığı belirlenen şüphelileri takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından dün şüphelilerin evlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda A.E., A.B., H.İ.Ö. ve A.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 4 kilo 100 gram esrar ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN

2020-08-27 15:04:04



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