Hastane yolunda böyle takla attı Bursa'da kaza yapan oğlunun yanına giden baba aracıyla böyle takla attı 7 yaşındaki oğluna araba çarptığı haberini alan acılı baba hastaneye gittiği sırada kaza yapıp takla attı

Bursa'da 7 yaşındaki oğluna araba çarpan baba, oğlunun hastaneye kaldırıldığını öğrenince hastane yolunda aracıyla takla attı. Araçta bulunan ve yaralanan baba ve kızı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Mimar Sinan Bulvarı Huzur Caddesi Kavşağı ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 yaşındaki oğluna araba çarptığı ve hastaneye kaldırıldığı haberini alan 16 UR 122 plakalı aracın sürücüsü baba M.B., kavşaktaki lambalara geldiği sırada kırmızı ışıkta duran araçların yanında boş duran sağ şeritten kırmızı ışıkta geçmek istedi. M.B. idaresindeki araç, bu sırada dönüş için yeşil yanan taraftan gelen M.H. yönetimindeki 16 LFS 25 plakalı otomobilin önce ön lastiğine daha sonra arka tamponuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle kenara savrulan otomobil önce kaldırıma çıktı sonrasında takla atarak durdu.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Takla atan aracın içerisinden çıkarılan yaralı M.B. ve kızı B.B. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada iki tarafın da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.



Hastane yolunda böyle takla attı

Kırmızı ışıkta duran otomobilin yanından geçen gri otomobil o sırada kendine yeşil yanan otomobile çarptı. İlk olarak sağ ön tekerine çarpan otomobil daha sonra dönerek arka tarafına çarptı. Son olarak kaldırıma çarpan otomobil ters dönerek sürüklendikten sonra durabildi.

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