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(Özel) 600 yıllık tarihi cami çelik ağlarla örülüyor Restorasyonu yılan hikayesine dönen Emirsultan Camii depreme karşı çelik millerle örülerek güçlendiriliyor 3 yılda 3 ayrı restorasyon geçiren tarihi Emirsultan Camii ve Türbesi Ramazan ayında ibadete açılıyor Restorasyonu tamamlamak için kısıtlamada bile çalışan işçiler camide yatıp camide kalkıyor

İHA

(Özel) 600 yıllık tarihi cami çelik ağlarla örülüyor Restorasyonu yılan hikayesine dönen Emirsultan Camii depreme karşı çelik millerle örülerek güçlendiriliyor 3 yılda 3 ayrı restorasyon geçiren tarihi Emirsultan Camii ve Türbesi Ramazan ayında ibadete açılıyor Restorasyonu tamamlamak için kısıtlamada bile çalışan işçiler camide yatıp camide kalkıyor

Bursa’da yılan hikayesine dönen 600 yıllık tarihi Emirsultan Camisi'nin restorasyonunda sona gelindi. Depreme karşı özel paslanmaz çelik millerle delinip içten adeta örümcek ağı gibi örülerek güçlendiren cami, Ramazan’da ibadete açılacak. Pandemi sebebiyle kısıtlama günlerinde bile çalışan işçiler vakit kaybetmemek için adeta camide yatıp camide kalkıyor, yemeklerini bile camide yiyor.
Osmanlı padişahlarının dördüncüsü Yıldırım Bayezit Han’ın damadı, Büyük İslam Alimi Emirsultan Hazretleri’nin Türbesi ve isminin verildiği camide yapımı yılan hikayesine dönen restorasyon çalışmalarında sona gelindi. 2018 yılında başlayan restorasyon çalışmaları sırasında derin çatlaklar ortaya çıkması herkesi şoke etti. Yıllara meydan okuyan caminin depreme dayanaklı olmamasının tespiti üzerine restorasyon çalışmalarına silbaştan yeniden başladı. 1955’teki büyük depremde ciddi zarar gören caminin duvarları şimdi Türkiye’de yeni uygulanan özel bir teknikle çelik millerle delinerek güçlendiriliyor.

“Ramazana yetiştirmeye çalışıyoruz”
Konuyla ilgili açıklamada bulanan Restorasyon Uzmanı Ramazan Uslu, “Bu Emirsultan camiinin ikinci güçlendirme ihalesi. Yaklaşık 5 aydan beri devam ediyor. Caminin ana beden duvarlarında ve kubbelerinde derin çatlaklar mevcut. 1955 depreminde çok büyük bir hasar görmüş. Bunlar tespit edildi. Şimdi güçlendirme projesi koruma kurulu onaylı olarak imalatlar başladı. Biz haftasonu ya da pandemi yasaklarında dur durak bilmeden çalışıyoruz. İnşallah hedefimiz ramazanda camiyi açmak. Bununla beraber yapılan çalışmaları en doğru ve kalıcı bir şekilde restorasyon kurallarına ve tekniklerine uygun olarak hızlı bir şekilde tamamlamak istiyoruz” dedi.

"Duvarın içinde çelik örgü sistemiyle tekrardan birbirine bağlıyoruz"
Türkiye’de tarihi yapıların güçlendirilmesinde kullanılan özel bir tekniğin uygulandığını ifade eden Uslu, “Şu an duvar içerisindeki ahşap taşıyıcı atıllar dediğimiz bağlantı atılları tamamen çürümüş. O atıllara dışarıdan ulaşamadığımız için karotlarla delerek o ahşap atıl boşluklarından paslanmaz çelik milleri geçirerek adeta duvarın içinde örgü sistemiyle tekrardan birbirine bağlıyoruz. Bu Türkiye’de ikinci olan yeni bir güçlendirme sistemi. Bu tür eserlerin daha fazla zarar görmeden uygulanabilecek bir tekniği burada geliştirmiş olduk. İnşallah kısa sürede başarılı bir şekilde teslim ederiz” diye konuştu.

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