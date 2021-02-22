Seyir halindeki otomobil alev alıp, yandı

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Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(Bursa),(DHA)BURSA´nın Orhangazi ilçesinde, seyir halindeki otomobil yanarak küle döndü.

Bursa´dan İstanbul´a giden Cemil Doğan idaresindeki 16 CUR 70 plakalı otomobilin motor bölümü, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Orhangazi geçişinde alev alarak, yanmaya başladı. Dumanı fark eden sürücü, otomobili emniyet şeridine çekerek, araçtan indi. Motor bölümünde başlayan yangın, kısa sürede otomobili sardı. Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak otomobil yanarak küle döndü. Jandarma, soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

2021-02-22 15:50:06



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