(Görüntülü) 'Yol verme' nedeniyle tartıştığı sürücüyü tabancayla vuran şüpheli, adliyede

Kendi mesajıyla 15 milyar dolardan oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



'Yol verme' nedeniyle tartıştığı sürücüyü tabancayla vuran şüpheli, adliyedeBURSA'da, 'yol verme' nedeniyle tartıştığı Yücel Çakmakçı´yı (47) tabancayla vurarak yaralayan Ömer Faruk S. (25), polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında, Gürsu ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Servis minibüsü sürücüsü Yücel Çakmakçı ile kamyonet sürücüsü Ömer Faruk S. arasında 'yol verme' nedeniyle tartışma çıktı. Araçlarından inen 2 sürücü, bir süre yol kenarında tartıştı. Yücel Çakmakçı, minibüsüne doğru yürüken Ömer Faruk S., belinden çıkardığı tabancasıyla ateş açtı. Bacağından vurulan Çakmakçı, kanlar içinde yere yığıldı. Ömer Faruk S. ise kaçtı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Çakmakçı, tedaviye alındı.

GÖZALTINA ALINIP, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olaydan sonra soruşturma başlatan polis ekipleri, kaçan şüphelinin aracının plakasının 16 FAS 79 olduğunu belirledi. Ekipler, şüpheli Ömer Faruk S.´yi bu sabah kamyonetiyle seyir halindeyken yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelinin savcılık sorgusu sürüyor.

SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde iki sürücünün kaldırımda bir süre tartıştığı, aracına yürüyen Çakmakçı'ya şüphelinin belinden çıkardığı tabanca ile ateş açtığı yer alıyor. Görüntüde Çakmakçı'nın kanlar içerisinde kalmasına rağmen, şüphelinin rahat tavırlar sergilediği dikkat çekiyor.Görüntü Dökümü:

----------------------------------

-Olay anı güvenlik kamera görüntüsü

-Olay yeri cep telefonu görüntüleri

Dosya Adı: 2502silahli_saldiri

Süre: 2.09 Boyut: 241 MB

Haber: Derya EVREN-Muammer İRTEM/BURSA,(DHA)

Kamera: BURSA,(DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN-Muammer İRTEM-Abdulselam UĞUR

2021-02-25 14:29:43



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.