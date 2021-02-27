Gökçeada'da fiber tekne faciası: Off Road Şampiyonu Çarpışantürk öldü, kayıp 2 komutan aranıyor (3)

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Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında balığa çıktıkları teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybeden Off Road Türkiye Şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk'ün cenazesi, yakınlarınıneşliğinde Bursa Adli Tıp Kurumu´na getirildi. Çarpışantürk'ün cenazesi burada yapılacak otopsinin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere İstanbul´a götürülecek.Derya EVREN-Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)- DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN, Mehmet İNAN

2021-02-27 14:46:41



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