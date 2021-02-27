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Gökçeada'da fiber tekne faciası: Off Road Şampiyonu Çarpışantürk öldü, kayıp 2 komutan aranıyor (3)

DHA

Gökçeada'da fiber tekne faciası: Off Road Şampiyonu Çarpışantürk öldü, kayıp 2 komutan aranıyor (3)


Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında balığa çıktıkları teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybeden Off Road Türkiye Şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk'ün cenazesi, yakınlarınıneşliğinde Bursa Adli Tıp Kurumu´na getirildi. Çarpışantürk'ün cenazesi burada yapılacak otopsinin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere İstanbul´a götürülecek.Derya EVREN-Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)- DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN, Mehmet İNAN
2021-02-27 14:46:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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