Başkan Acar: "Salgın bitecek meydanlar yine şenlenecek"

EğitimBirSen Bursa 1 No'lu Şube Başkanı Ramazan Acar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü vesilesiyle yayınladığı mesajda, “Alın terimizin hakkının ödenmesi, ekonomik büyümeden payımızın verilmesi için 'gücümüz örgütlülüğümüz' anlayışıyla örgütleneceğiz, örgütlü gücümüzü büyüteceğiz. Salgın bitecek meydanlar yine şenlenecek” dedi.

EğitimBirSen Bursa 1 No'lu Şube Başkanı Ramazan Acar, kamu görevlilerinin, emekçilerin, çiftçilerin, gençlerin ve emeklilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı. Başkan Acar yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"İnsanlık ailesinin özgür ve onurlu üyeleri olarak, insanlığı ve dünyayı etkisi altına alan virüse ve salgına karşı yürütülen mücadeleye katılan, emek ve katkı veren herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Yüce Allah’tan sağlık emekçileri ile kamu görevlileri başta olmak üzere virüsle mücadelede hayatını kaybedenlere rahmet, tedavisi devam edenlere de şifa diliyoruz. İnanıyoruz ki, insanlık virüsü yenecek. Salgını bitirecek ve hayatı normale döndürecek. 1 Mayıs’ta birliğimizi, mücadelemizi ve dayanışmamızı alanlardan hep birlikte haykıracağız. İnsanı değerli ve insana dair olanı önemli gören kadim medeniyetin mensupları olarak, insanı nesne, emeği mal, emekçiyi köle, alın terini değersiz gören hiçbir anlayışa izin vermeyeceğiz. Emperyalizme ve kapitalizme karşı fikri ve fiili direnişimize yılmadan devam edeceğiz. Sömürüden beslenenlerin, zulmü sürdürenlerin, dünyayı ve insanlığı savaşa sürükleyenlerin karşısında dikileceğiz. Millete hizmeti ve hürmeti onur sayan kamu görevlileri olarak; sözleşmeliliğe direnmekte kararlı ve ısrarlı olacağız, herkes için kadrolu ve güvenceli istihdamı mutlaka başaracağız. Alın terimizin hakkının ödenmesi, ekonomik büyümeden payımızın verilmesi için 'gücümüz örgütlülüğümüz' anlayışıyla örgütleneceğiz, örgütlü gücümüzü büyüteceğiz.”

Ağustos ayında gerçekleştirilecek olan 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine de değinen Acar, talepleri şöyle sıraladı:

“Örgütlenmede yasaklar olmasın, toplu sözleşmede sınırlamalar kalksın istiyoruz. Darbeci Evren’in Yönetmeliğinin hükmünü yitirmesini, kamu görevlilerinin kılıkkıyafette özgürleşmesini talep ediyoruz. Vergide Adalet esas olmalı. Gelir Vergisi’nde Oran sabit kalmalı, matrahlar artırılmalı diyoruz. Yardımcı Hizmetler Sınıfı kaldırılsın, personeli diğer hizmetler sınıfına aktarılsın teklifimizi yineliyoruz. 3600 Ek Gösterge vaadi yerine getirilmeli, kamu görevlilerinin bütünü kapsama dahil edilmelidir. Kariyer ve Liyakat esas olmalı, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğinde engeller kalkmalı, mülakat artık yapılmamalı kararlılığımızı tekrar ediyoruz. Aileyi Korumak, AnneBaba ve çocukları ayırmamak devletin öncelikli görevi, eş durumu mağduriyetini gidermek temel hedefi anlayışını benimsiyoruz.

Kadrosuz usta öğreticilerin, ek ders ücreti karşılığı görev verilenlerin, kamu görevlisi kadrolarına geçiş talepleri karşılansın istiyoruz. Ek ödemede oranlar ve tutarlar artmalı, ek ödeme emekli maaşlarına da yansıtılmalı teklifimizi bir kez daha vurguluyoruz. İşveren ve hakem kaynaklı 5. Dönem zararlarımızı giderin, tazmin İçin daha fazla gecikmeden ocaktan geçerli olacak şekilde seyyanen zam verin teklifimizden vazgeçmedik, vazgeçmiyoruz. Kamu görevlileri sendikacılığında dayanışma aidatı olmalı, toplu sözleşme ikramiyesi yetkili sendika üyelerine artırımlı ödenmeli diyoruz. Kamu işvereninin 6. dönem toplu sözleşmeye teşvik paketiyle gelmesini, kamu görevlilerinin hakkını eksiksiz teslim edilmesini, enflasyon hedef ve tahminlerinin tutmadığının görülmesini, zammı enflasyon canavarı tarafından değil, masanın taraflarınca belirlenmesi tekliflerimizi bir kez daha dikkatlere sunuyor, kamuoyunun da destek verdiği inancıyla tekliflerimize evet denmesini istiyoruz. Kamu görevlilerine de bayram ikramiyesi verilmesini, ikramiyenin tutarının yükseltilmesini talep ediyoruz. KadroDerece sınırlaması artık kaldırılmalı, izinler iş günü esasıyla kullanılmalı tekliflerimiz karşılık bulsun istiyoruz, kamu görevlilerini şiddete karşı koruyacak mekanizmalar yürürlüğe konulmalıdır. Emekli Maaşları yükseltilmeli, emeklilikte de aile ve çocuk yardımı ödenmeli çağrımıza olumlu cevap bekliyoruz. Öğretmenlik Meslek Kanunu, bir an önce çıkmalı, lafta ve rafta kalmamalıdır. Yüz yüze veya uzaktan eğitimde bulunmalarına bakılmaksızın tüm eğitim çalışanları aşılama kapsamına alınmalı ve aşılama süreci hızlandırılmalıdır. Millî Eğitim Bakanlığı İl/ilçe millî eğitim şube müdürü kadrolarında bulunanların hizmet bölgeleri ve bölge hizmeti süreleri yeniden düzenlenmelidir. Sözleşmeli öğretmenlere de başarı, üstün başarı belgesi ve ödül verilebileceği yönünde düzenleme yapılmalıdır. Salgın şartları gözetilerek ertelenen adaylık kaldırma sınavı yapılmamalı, adaylık eğitim programını başarıyla bitiren aday öğretmenlerin adaylık kaldırma sürecini tamamlanmış sayılmalıdır. İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) 9. dönem ilçe ve il temsilciliği seçim tarihleri, tam kapanma dönemi sonrasında, Haziran ayından önce sonuçlandırılmak üzere yeniden belirlenmeli ve seçimler gerçekleştirilmelidir.”

Acar, sözlerini şöyle tamamladı:

“Emeğimizin değerinin bilindiği, alın terimizin karşılığının verildiği, kamu görevlilerinin önemsendiği ve öncelendiği, ehliyet ve liyakatin gerçekten temel ilke hâline geldiği, emeğinin karşılığının bütçeye yük değil insana hak olarak tanımlandığı ve çalışma hayatında ücret dâhil her konuda adaletin barışın sağlandığı bir kamu personel sistemini, çalışma hayatı müktesebatını sendikal mücadele ve haklar kulvarını oluşturmak, işler kılmak ve korumak hepimizin ve herkesin ortak hedefi ve eylemi olmalıdır. Yaşasın emekçiyi refaha kavuşturma, insanlığı huzurla buluşturma mücadelemiz. Yaşasın emeğimiz, ekmeğimiz ve alın terimiz. Yaşasın emperyalizme karşı direnen birliğimiz. Yaşasın kapitalizme karşı onurlu mücadelemiz. Yaşasın sömürüye ve zulme karşı dayanışmamız. Yaşasın bayramımız, yaşasın dayanışmamız, yaşasın 1 Mayıs."

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