Abdullah Dıjlan Aydın ve Umut Sözen, Karacabey Belediyespor’da



Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA) TFF 2'nci Lig'de mücadele eden TECO Karacabey Belediyespor, İstanbulspor'dan orta saha oyuncusu Abdullah Dıjlan Aydın ve Adanaspor´dan orta saha oyuncusu Umut Sözen´i kadrosuna kattı.Kulüp tesislerinde yapılan imza töreninde konuşan TECO Karacabey Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanvekili Davut Zirek, "Bugün geçtiğimiz sezonda takımımızda kiralık olarak oynayan İstanbulspor'dan orta saha oyuncusu Abdullah Dıjlan Aydın ile 1 yıllık ve Adanaspor´dan orta saha oyuncusu Umut Sözen ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Yapılan transferler her iki taraf için de hayırlı olsun. " dedi.Ankaraspor altyapısından yetişen 31 yaşındaki Umut Sözen, geçtiğimiz sezon Adanaspor formasıyla 18 maça çıktı.İstanbulspor altyapısından yetişen 21 yaşındaki Abdullah Dıjlan Aydın, geçtiğimiz sezon Karacabey Belediyespor formasıyla 12 maça çıkarken 3´de gol kaydetti.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Karacabey Yasin KESKİN

2021-09-08 13:27:12



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