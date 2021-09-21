Bursaspor son yılların en kötü başlangıcına imza attı

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TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, 6 haftada 5 puan toplayarak son 18 yılın en kötü 3 başlangıcından birine imza attı.

TFF 1. Lig’in ilk 6 haftalık diliminde sadece 5 puan toplayan Bursaspor, kötü gidişe dur demenin yolunu Teknik Direktör Fatih Tekke’yi göndererek buldu. Nitekim yeşilbeyazlı takım, bu performansıyla son 18 yılın en kötü 3 başlangıcından birine de imza attı. Bu sezon henüz 5 puan toplayan Bursaspor, 20182019 ve 20132014’de 5 puan toplamış ve son 18 yıllık süreçte bunun altında puan elde etmemişti. Bursaspor, 20032004’te 6 haftalık dilimde 3 puan toplamış ve kötü başlangıcın startını vermişti.

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