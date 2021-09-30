Bursaspor çift kale maç yaptı

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Bursaspor, bugün yaptığı antrenmada çift kale maç yaptı. Yeşilbeyazlı takımda futbolcuların hırslı olduğu gözlerden kaçmadı.

TFF 1. Lig’in 8. haftasını bay olarak geçirecek olan Bursaspor, çalışmalarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde sabah saatlerinde yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Özcan Bizati nezaretindeki idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman pas oyunuyla devam etti. Bursaspor son bölümde çift kale maç yaptı. Futbolcuların hırslı oldukları görüldü. Yeşilbeyazlılar akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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