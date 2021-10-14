Bursa'daki patlamayla ilgili fabrika müdürü tutuklandı

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Bursa'nın Kestel ilçesinde bir kimyasal fabrikasında yaşanan, 1 işçinin öldüğü 30 işçinin de yaralandığı patlamayla ilgili gözaltına alınan fabrika müdürü tutuklandı.

Bursa'da geçtiğimiz gün Kestel ilçesine bağlı Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi Vatan Caddesi üzerinde kimyasal plastik fabrikasında yaşanan patlamada 43 yaşındaki Özkan Deniz hayatını kaybetmiş, 30 işçi de yaralanmıştı. Yaralı işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken Özkan Deniz, dün öğle namazının ardından toprağa verildi.

Yaşanan olayın ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin çok yönlü soruşturma başlattı. Soruşturmayı yürüten polis ekipleri, ihmal duruma karşı fabrikanın iş güvenliği uzmanı E.T. ile fabrika müdürü H.Y.'yi gözaltına aldı. Bursa Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. İş güvenlik uzmanı E.T, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, işletme müdürü H.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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