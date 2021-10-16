BKM Kitap imza gününe rekor iştirâk

Yazar Aslı Arslan’ın BKM Kitap İstanbul Yolu şubesinde gerçekleşen imza gününde sırada bekleyen okurların oluşturduğu kuyruk mağaza dışına taştı.

16 Ekim Cumartesi günü gerçekleşen etkinlik için Mersin’den Bursa’ya gelen yazar Aslı Arslan okurlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Saat 14.00’te başlayan etkinlik için mağazanın açılışından itibaren sıra oluşmaya başladı. Etkinlik saatinde ise mağaza dışına kadar uzanan kuyruk sebebiyle yazar Aslı Arslan’da şaşkınlığını gizleyemedi. Bursa’da böylesine güzel bir ambiyansa sahip olan BKM Kitap’ta bulunmaktan çok mutlu olduğunu ifade eden yazar Arslan; “Bir çok yerde imza gününe katıldım. Fuarlarda bile bu denli bir kalabalık olmamıştı. BKM Kitap ev sahipliğinde gerçekleşen bu imza günü için katılan, sıra bekleyen, uzun süre ayakta kalan tüm okurlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Yazım hayatına küçük yaşlarda başlayan Aslı Arslan, wattpad üzerinden paylaşmış olduğu eserleri ile adını duyurmuştu. Yazım hayatına devam eden Arslan, Sokak Nöbetçileri, Emare Pusula ve Emare Sarmaşık adlı eserlerin de yazarıdır.

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