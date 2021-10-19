Yıldırım’da muhtarlar buluşması Başkan Yılmaz muhtarları unutmadı

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 19 Ekim ‘Muhtarlar Günü’ dolayısıyla Balaban Mesire Alanı’nda Yıldırım’daki mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Program, Sadullah Öztürk ve Engin Sezer konseriyle başladı. Ardından Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı tarafından bütün muhtarlara katılım belgesi verildi. Bunun yanı sıra Teferrüç Mahallesi Muhtarı Şükrü Taşcı, Yunusemre Mahallesi Muhtarı Sevinç Mutlu, Umurbey Mahallesi Muhtarı Hayri Gürkoru, Bağlaraltı Mahallesi Muhtarı Raif Kocabaş ve Esenevler Mahallesi Muhtarı Ahmet Bozkurt’a, Yıldırım’da en fazla atık toplayan mahalle seçildikleri için Güllük Mahallesi Muhtarı İsmail Eroğlu’ya da 7 dönemdir muhtar olduğu için plaket takdim edildi.

Yıldırım’da, muhtarla ile uyumlu bir çalışma ortam yakaladıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Mahallî idarelerin temel taşı olan muhtarlarımız, bizlerin yakın çalışma arkadaşlarıdır. ‘Daha yaşanabilir bir Yıldırım’ hedefimize giden yolda muhtarlarımızın katkısı ve desteği bizler için çok önemli. Muhtarlık demek vefa demek, birlik beraberlik demek. Vatanın istikbâli için, devlet için hiçbir şeyi esirgemeden çalışmak demek. Ben bu azmi bütün muhtarlarımızda gördüm. Bunun için 69 mahalle muhtarlarımızın her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve bütün muhtarlarımızın muhtarlar gününü tebrik ediyorum” dedi.

Böylesi özel bir günde Yıldırım muhtarları ile bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı, “Muhtarlarımız bizim dert ortağımız, çalışma arkadaşımız, iş paydaşlarımız, devlet adına gözümüz, kulağımızdır. Ben bunun için öncelikle Yıldırım Belediye Başkanımıza böylesi anlamlı bir günde bizleri ortak bir masa etrafında buluşturdukları için yürekten teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

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