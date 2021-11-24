Karacabey’de kaybolan yaşlı adam 24 saat geçmeden bulundu

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir gün önce ormanlık alana odun kesmek için giden yaşlı adama ulaşamayan ailesi, kayıp ihbarında bulundu. Karacabey’de bir gün önce ormanlık alana odun kesmek için giden 80 yaşındaki İsmail B.’ye ulaşamayan ailesi, kayıp ihbarında bulundu. Yaşlı adam, 24 saat geçmeden, jandarma ve arama kurtarma ekiplerinden oluşan 156 kişi tarafından bulundu.

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Muratlı Mahallesi'ndeki ikametinden ormanlık alana odun kesmek için ayrılan 80 yaşındaki İsmail B.'den haber alamayan ailesi jandarma ekiplerine kayıp ihbarında bulundu. Bursa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma Timi(JAK), İz takip köpek Timi, Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı (JÖH), Bursa Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile AKUT, NAK, ANDA ekiplerinden oluşan 156 kişilik arama ekibi ve vatandaşların iştirakiyle arama faaliyetine başlanıldı. Yoğun yağış altında ve ormanlık alanda yapılan arama faaliyetleri sonucunda, aradan 24 saat geçmeden İsmail B., Muratlı Mahallesi Halkalı mevkiinde sağ olarak bulunarak ilk tedavisi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.