Bursa’da ünlü yazarlar okurlarıyla buluşuyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ve Türkiye’nin önde gelen yayınevleri, sahafları ve isimlerinin katıldığı kitap fuarı, Bursalı kitapseverleri takip ettikleri yazarlarla buluşturmaya devam ediyor.

Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve Türk Filozofu Ord. Prof. Hilmi Ziya Ülken’in 120’nci doğum yılına atfedilen Büyükşehir Belediyesi Kitap Fuarı, kapılarını ziyaretçilerine açtı. Karabağ zaferi nedeniyle bu yıl misafir ülke olarak dost ve kardeş Azerbaycan belirlenirken, fuarın onur konukları arasında yer alan Azerbaycan Yazarlar Birliği Başkanı ve Halk Yazarı Anar Rızayev'in söyleşi programı ilgiyle takip edildi. Pandemi nedeniyle boş geçen 1 yılın ardından yeniden fuarla buluşan kitapseverler, ilk gün Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü ve UNESCO Yaşayan Kültür Hazinesi unvanı sahibi Prof. M. Uğur Derman ve İlbal Gülpınar'ın söyleşi programına da büyük ilgi gösterdi. Yine ilk gün Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız'ın da katıldığı Hilmi Ziya Ülken paneli gerçekleştirildi.

120’ye yakın yayınevi ile 200 civarı yazar ve şairin katılım sağlayacağı, Ahmet Mümtaz Taylan, Ahmet Taşağıl, Ali Lidar, Ali Utku, Aykut Kazancıgil, Bahadır Yenişehirlioğlu, Bekir Develi, Buket Uzuner, Emrah Safa Gürkan, Ercan Kesal, Hayati İnanç, İkbal Gürpınar, İlber Ortaylı, İsmail Kara, Mehmet Aydın, Metin Önal Mengüşoğlu, Murat Menteş, Mustafa Kara, Nurullah Genç, Savaş Barkçin, Serdar Tuncer, Şükrü Erbaş, ve Turan Karataş gibi birçok önemli ismin okurlarıyla buluşacağı fuarda bugün de önemli isimlerin söyleşileri gerçekleştirildi.

Yazarlar Bekir Develi ve Emrah Safa Gürkan Osmangazi Salonu'nda, Ercan Kesal ve Ali Lidar Muradiye Salonu'nda, Ali Lidar, okurlarıyla söyleşi programında bir araya gelirken, söyleşilerin ardından kitaplarını imzaladı.

Özellikle hafta sonu yoğun ilginin olduğu fuarda 05 Aralık 2021 Pazar (YARIN) günü de Bircan Yıldırım ve Savaş Ş. Barkçin Osmangazi Salonu'nda, Ahmet Mümtaz Taylan Orhangazi Salonu'nda, Zeynep Göğüş Hüdavendigar Salonu'nda ve Abdurrahman Uzun da Muradiye Salonu'ndaki söyleşi programlarında okurlarıyla buluşacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.