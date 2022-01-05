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BESAŞ, kapasitesini yüzde 41 arttırdı Aralık ayında 7 milyon 434 bin 794 ekmek Bursalılarla buluştu

İHA

BESAŞ, kapasitesini yüzde 41 arttırdı Aralık ayında 7 milyon 434 bin 794 ekmek Bursalılarla buluştu

BESAŞ Genel Müdürü Hakkı Gülşen, Bursalılara daha fazla hizmet edebilmek için Temmuz ayında 5 milyon 288 bin 250 adet üretilen ekmek kapasitesini yüzde 41 artırarak 7 milyon 434 bin 794’e çıkardıklarını söyledi.
CHP’liler tarafından yapılan eleştirilere sosyal medya üzerinden cevap veren BESAŞ Genel Müdürü Hakkı Gülşen, “Sizin ne amaçla buraya geldiğinizi biliyoruz. Lütfen kirli siyasetinizi tertemiz ekmeğimize bulaştırmayın. Amacınız hak aramak değil, kamuoyunda olumsuz algı oluşturmak! Çok merak ediyorsanız, Temmuz ayından bu yana her ay kaç adet ekmek ürettiğimizi gösteren tablo aşağıdadır” açıklamasında bulundu.
Verilen tabloda ise Temmuz ayında 5 milyon 288 bin 250 adet üretilen ekmeğin her ay giderek arttığı, son olarak aralık ayında ise 7 milyon 434 bin 794’e ulaştığı görülmektedir. Geçtiğimiz gün Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ta benzer bir acıkmayla CHP’lilerin eleştirilerine cevap vermişti. Aktaş yaptığı açıklamada, “400 gramı 2 liradan satılan BESAŞ ekmek, Karaca’nın iddia ettiği gibi piyasaya kısıtlı sayıda verilmemektedir. Yanı sıra vatandaşa büfelerden sınırlı sayıda ekmek satışı yapıldığı bilgisi de doğru değildir. BESAŞ, Bursa’daki ekmek ihtiyacının yüzde 25’ini karşılamaktadır. BESAŞ aracılığıyla halkımıza sağlıklı ve lezzetli ekmek sunulmaktadır. Diğer büyükşehirlerde bu oranlar İstanbul’da yüzde 12, Ankara’da yüzde 15 olmakla beraber, İzmir’de ise halk ekmek uygulaması bulunmamaktadır. Karaca, bu verilerden ekmeği kimin karneye bağladığını rahatlıkla görebilir. Karaca, BESAŞ ekmeğin piyasadan 50 kuruş daha ucuz olduğunu ifade ederek konuyla ilgili ya yeterli araştırmayı yapmamış veya kasıtlı olarak manipülasyonu tercih etmiştir. 400 gram Besaş Ekmek fiyatı 2 TL, fırıncıların sattığı 250 gram normal ekmek fiyatı ise 2,5 TL’dir. Bu bilgiler ışığında; ortalama bir matematik bilgisiyle hesap rahatlıkla ortaya çıkacaktır. BESAŞ, şehrin dört bir yanındaki 550 satış noktasıyla Bursa’dan daha fazla nüfusu bulunan İstanbul ve Ankara halk ekmek fabrikalarından daha geniş bir ağa sahiptir. Sözün özü, BESAŞ’tan size ekmek çıkmaz!" cümlelerini kullandı.
Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Genel Başkanı Sıtkı Yılmaz ise, “Bursa’da da başka BESAŞ fabrikaları inşa edilmeli. Gerekirse Bursa’daki ekmek talebinin yarısını BESAŞ karşılamalı’ diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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