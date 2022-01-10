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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Özkan’ın başkent çıkarması

İHA

Başkan Özkan’ın başkent çıkarması

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Ankara’da bir dizi temasta bulundu.
Başkan Ali Özkan, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanı Deniz Oruç ile Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay’ı ziyaret ederek, Karacabeyli ilgili çeşitli konuları görüştü. Başkan Özkan, ilk ziyaretinde, Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay ile bir araya geldi. Tarım Komisyonu Üyesi AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık ile birlikte Atalay’ı makamında ziyaret eden Özkan, çeşitli konularda istişarelerde bulundu.
Özkan ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, “İlçemizde faaliyet gösteren balıkçılarımızın su ürünleri üretimi konusunda faaliyetleri için önerileri vardı. Bizler de Sayın Genel Müdürümüzle bu konularda istişare ettik. Zaten kendisi de bölgemizi çok iyi biliyor, yakından takip ediyor. İlerleyen süreçte olumlu gelişmeleri de sizlere duyuracağız” dedi.
Özkan Ankara ziyaretleri kapsamında, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Salih Tan’la da bir araya geldi. Özkan görüşme sonrası yaptığı açıklamada, “Tophisar Mahallemizden hemşerimiz olan ve Altyapı Yatırımlar Genel Müdür Yardımcısı görevinde bulunmuş olan Aydın Özen ile birlikte, Sayın Genel Müdürümüz ile olumlu bir görüşme gerçekleştirdik. Ve görüşmede, bölgemizdeki kıyı yapıları ile balıkçı barınaklarının güncel durumlarını masaya yatırdık. Aynı zamanda, bölgemizde bu yönde istihdamın ve kırsal kalkınmanın gelişmesine yönelik atılabilecek adımlar noktasında da kendisinden ayrıntılı bilgiler aldık” dedi.
Özkan ziyaretlerin verimli geçtiğini belirterek, “AK Parti Bursa Milletvekillerimiz Mustafa Esgin, Refik Özen, Zafer Işık, Ahmet Kılıç ve Atilla Ödünç ile TBMM’de bir araya geldik, keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Değerli milletvekillerimize misafirperverliklerinden dolayı teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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