Karacabey Belediyesi’nin araç filosu güçleniyor

Karacabey Belediyesi araç filosunu genişletmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü için alınan yolcu otobüsü ve lastikli ekskavatör, belediye hizmet binası önünde sergilendi. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, “Göreve geldiğimiz günden bu yana araç filomuzda da gerekli özen ve hassasiyeti gösteriyoruz. Araçların halkımıza daha pratik hizmet vermesi adına adımlar attık. Bazı araçlarımızı yeniledik ve yetersiz kalınan noktalarda da araç takviyeleri yaptık. Son olarak, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzde öğrenciler ve sportif faaliyetler başta olmak üzere toplu taşıma hizmeti verebilmesi adına yeni bir otobüsü araç filomuza kattık. Bunun yanında, iş makinesi anlamında Fen İşleri Müdürlüğümüze de yeni bir lastikli ekskavatör olarak geçen iş makinesi aldık. Ve gelecek günlerde de yine ilçemize hizmet edecek yeni araçları filomuza katacağız. Karacabey’imize hayırlı olsun” dedi.

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