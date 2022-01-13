İnşaat sektörü pandemide ihracata yöneldi ihracat ve gayrimenkul sektörü temsilcileri 2022 yılı beklentilerini değerlendirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnşaat sektörü pandemide ihracata yöneldi ihracat ve gayrimenkul sektörü temsilcileri 2022 yılı beklentilerini değerlendirdi

İHA

İnşaat sektörü pandemide ihracata yöneldi ihracat ve gayrimenkul sektörü temsilcileri 2022 yılı beklentilerini değerlendirdi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, pandemi döneminde inşaat sektörünün ihracata yöneldiğini belirterek, “BTSO olarak ihracatı artırmak hedefiyle İnşaat ve Yapı Malzemeleri sektöründe URGE projemizi başlattık. Müşavirlik ve müteahhitlik hizmeti veren firmalarımız için de HİSER projemizi hayata geçirmeyi hedefliyoruz.” dedi.
BTSO inşaat ve gayrimenkul sektörü meslek komitelerinin ortak istişare toplantısı BTSO Mutfak Akademi Uygulama Restoranı’nda gerçekleştirildi. Toplantıya BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, BTSO İnşaat Konseyi Başkanı Ali Tuğcu ile BTSO Meclis ve Komite üyeleri katıldı. Pandemi ve artan inşaat maliyetlerinden olumsuz etkilenen inşaat ve gayrimenkul sektörü temsilcileri, 2021 yılını değerlendirirken, 2022’ye ilişkin beklentilerini paylaştı.
BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, inşaat sektöründe 2018 yılında başlayan krizin pandemi ile birlikte daha da derinleştiğini söyledi. Geçen yıl Haziran ayından itibaren kademeli olarak başlayan tam açılma ve sonbaharda yaşanan talep artışının birçok sektörü olumlu etkilediğini ancak inşaat ve konut sektörlerinde performansın görece zayıf kaldığını ifade eden Şenocak, “İç piyasada sektörümüz ve tüketiciler için sunulacak olan ilave destekler, dış piyasada ise tedarik süreçlerinin normalleşmesi ve oluşacak muhtemel fırsatların iyi değerlendirilmesi halinde sektör olarak 2022 yılında kayıplarımızı telafi edebileceğimize inanıyorum.” dedi.
Pandemide inşaat sektörünün ihracata ağırlık verdiğini belirten Şenocak, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu dönemde ihracatımızın artması sevindirici olsa da iç piyasada malzeme tedariğinde bazı sıkıntılar yaşadık. Yeni yatırımlarla bu sıkıntıları aşacağımıza inanıyoruz. BTSO olarak bizler de ihracatı artırmak hedefiyle inşaat ve yapı malzemeleri sektöründe URGE projemizi başlattık. Bu yıl mart ayında ilk yurt dışı faaliyetimizi gerçekleştireğiz. Yine müşavirlik ve müteahhitlik hizmeti veren firmalarımız için de HİSER projemizi hayata geçirmeyi planlıyoruz. Ticaret Bakanlığımıza başvurumuzu yaptık. Projelerimize verdikleri destek için tüm komite üyelerimize teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde ülkemizin hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz.”
Kentsel dönüşüm ilkeleri raporu büyük yankı oluşturdu
BTSO İnşaat Konseyi Başkanı Ali Tuğcu, konsey ve komitelerin pandeminin ortaya çıktığı ilk günden bu yana çözüm odaklı yoğun bir çalışma sergilediğini söyledi. İnşaat ve konut sektöründe yaşanan sorunların çözümüne yönelik hem fiziki hem de online onlarca toplantı düzenlediklerini belirten Tuğcu, “Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcımız Sayın Fatma Varank başta olmak üzere çok sayıda önemli ismi toplantılarımızda ağırladık. İnşaat sektörümüzü yakından ilgilendiren kanun ve yönetmeliklerle alakalı komitelerimizden gelen görüşleri TOBB ve ilgili kurumlara aktardık. Ortak çalışma kültürümüzün önemli bir çıktısı olarak hazırladığımız Kentsel Dönüşüm İlkeleri Raporumuz kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.” dedi.
56. Meslek Komitesi Başkanı Raşit Tuna, yapı denetim konusunda yıllar bazında mevzuatın değişmesinden kaynaklanan sorunları istişare kültürü ile çözüme kavuşturmak adına bir komisyon oluşturduklarını söyledi. Tuna ayrıca 1/100.000 ölçekli plana ilişkin de şunları söyledi: “2009’da başlayan bu süreç hala Bursa için netleşmedi. Bu zamana kadar kentin tamamen korumacı bir yaklaşım içerisinde sabit kalması ve mevcut durumun çözülmesi için bir yaklaşım var. Ancak kentin gelişmesi ile ilgili bir şeyler yapılmalı. Bu noktada kamu kurumları ile aynı masada istişare edebilirsek daha hızlı yol alabiliriz.”
“Piyasalarda taşların yerine oturmasını bekliyoruz”
23. Meslek Komitesi Başkanı Mustafa Demir, müteahhitler olarak piyasalarda istikrar ve öngörülebilirlik sağlanmasını beklediklerini ifade etti. Demir, “Geçmişte 510 yıllık planlar yapabiliyorken şu anda önümüzü görmekte güçlük çekiyoruz. Maliyetler çok hızlı değişkenlik gösteriyor. Faiz, enflasyon ve döviz kurlarında denge sağlanmasını, piyasalarda taşların yerine oturmasını bekliyoruz.” dedi.
Dövizdeki düşüş henüz fiyatlara yansımadı
22. Meslek Komitesi Başkanı Serkan Saltık, döviz kurlarındaki düşüşün demir dışında henüz girdi maliyetlerine yansımadığını söyledi.
24. Meslek Komitesi Kemal Cüneyt Erdem ise müteahhitler için devam eden işlerde fiyat farkı ve fesih kararnamesi çıkarılması talebinde bulundu.
54. Meslek Komitesi Başkanı Mehmet Topuz, gayrimenkul sektörü olarak döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalardan dolayı rapor sonucuna ulaşmakta zorluk yaşadıklarını söyledi. Bankaların konut satışlarındaki uygulamalarına da değinen Mehmet Topuz, “Sıfır konut satışlarında devlet bankalarında faiz indiriminden faydalanmak mümkün. Ancak kat karşılığı anlaşma neticesinde kat irtifakı tapusu yer sahibine verilmişse indirimden yararlanılamıyor. Bunu gündeme getirip, çözüme kavuşturmalıyız.” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa’da servis kazası
YEREL HABERLER Bursa’da servis kazası
İznik'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor
YEREL HABERLER İznik'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini ...
Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hakemi belli oldu
YEREL HABERLER Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hakemi ...
Motosikletlinin tehlikeli yolculuğu kamerada
YEREL HABERLER Motosikletlinin tehlikeli yolculuğu kamerada
Motosikletle tehlikeli yolculuk kamerada
YEREL HABERLER Motosikletle tehlikeli yolculuk kamerada
OSB’ye meslekî eğitim bürosu
YEREL HABERLER OSB’ye meslekî eğitim bürosu
Uludağ’da kar fırtınasında göz gözü görmedi
YEREL HABERLER Uludağ’da kar fırtınasında göz gözü görmedi
İnegöl’de parklar artık daha güvenli
YEREL HABERLER İnegöl’de parklar artık daha güvenli
Yıldırım kışa hazır Yıldırım Belediyesi, kar yağışına karşı, 396 personel, 1 greyder, 5 adet kepçe küreme, 6 tuzlama aracı, 2 tuz yükleme iş makinesi, 11 açık kasa kamyonet, 4 mini kamyonet ile 7/24 yıldırımlıların rahatı için teyakkuzda
YEREL HABERLER Yıldırım kışa hazır Yıldırım Belediyesi, kar yağışına ...
Bursa Büyükşehir Belediyesporlu atletlerden ‘Süper’ başarı
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir Belediyesporlu atletlerden ‘Süper’ ...
Kar ulaşıma engel değil
YEREL HABERLER Kar ulaşıma engel değil
Balkantürk Eğitim Vakfı’ndan Başkan Erdem’e ziyaret
YEREL HABERLER Balkantürk Eğitim Vakfı’ndan Başkan Erdem’e ziyaret
Bursa'da uyuşturucu operasyonu Bir buçuk kilo uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu operasyonu Bir buçuk kilo ...
Gemlik'te hırsızlara darbe; 12 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Gemlik'te hırsızlara darbe; 12 kişi yakalanarak ...
Başkan Kanar'dan gençlik buluşması
YEREL HABERLER Başkan Kanar'dan gençlik buluşması
Bursa’da hayat üniversitelilere güzel
YEREL HABERLER Bursa’da hayat üniversitelilere güzel
Mudanya’da öğrencilere verem mikrobu anlatıldı
YEREL HABERLER Mudanya’da öğrencilere verem mikrobu anlatıldı
Mustafakemalpaşa’da atıklar sokak hayvanlarına yuva oluyor
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa’da atıklar sokak hayvanlarına yuva ...
Tekvandoda Osmangazi başarısı
YEREL HABERLER Tekvandoda Osmangazi başarısı
Bursa-İstanbul otobanındaki kaza kameraya böyle yansıdı Sosyal medya videosu çeken yolcu kazayı kaydetti
YEREL HABERLER Bursa-İstanbul otobanındaki kaza kameraya böyle ...
İnegöl’de 24 kilometre yol kaplaması
YEREL HABERLER İnegöl’de 24 kilometre yol kaplaması
”Tarımsal elektrik ödemeleri yıl sonu olmalı”
YEREL HABERLER ”Tarımsal elektrik ödemeleri yıl sonu olmalı”
Büyükşehir ile İznik’te yüzler gülüyor
YEREL HABERLER Büyükşehir ile İznik’te yüzler gülüyor
Bursa'da feci kaza..Saniye saniye kamerada Motosikletli gencin kazası güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Bursa'da feci kaza..Saniye saniye ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.