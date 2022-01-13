TFF Klasman Temsilcisi Alparslan Acar, hayatını kaybetti



Halil ÖZÇOBAN/BURSA,(DHA)Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve TFF Futbol Klasman Temsilcisi Dr. Zaim Alparslan Acar, hayatını kaybetti.

Bursa Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi, TFF Futbol Klasman Temsilcisi ve aynı zamanda eski basketbolcu olan Dr. Zaim Alparslan Acar, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Acar´ın ölümü, spor camiası ve sevenlerinde üzüntü yarattı. BUÜ´den yapılan açıklamada, Alparslan Acar için 14 Ocak Cuma günü saat 11.00'de görev yaptığı Uludağ Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü önünde cenaze töreni düzenleneceği bildirildi.

TFF'DEN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu da Acar için yayınlandığı başsağlığı mesajında, "TFF Klasman Temsilcisi Zaim Alparslan Acar'ın geçirdiği kalp krizi nedeni ile vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Zaim Alpaslan Acar'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerini kullandı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN

2022-01-13 16:20:38



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