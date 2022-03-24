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Mudanya Belediye Başkanı'ndan imar açıklaması Başkan Türkyılmaz: "Mudanya'da bizim dönemimizde bir karış alan imara açılmadı, açılamaz"

İHA

Mudanya Belediye Başkanı'ndan imar açıklaması Başkan Türkyılmaz: "Mudanya'da bizim dönemimizde bir karış alan imara açılmadı, açılamaz"

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Mudanya’da inşaat izni verilen zeytinlik alanların kendi döneminde imara açıldığı yönündeki iddialarla ilgili basın açıklaması yaptı. Göreve geldiği 2014 yılından bu yana Mudanya’da bir karış toprağın dahi imara açılmadığını vurgulayan Başkan Türkyılmaz, Mudanya’yı imar planı değişikliklerinin geçmiş dönem belediye başkanları ve meclis üyeleri tarafından yapıldığını belirtti.
Hayri Türkyılmaz, belediye binasındaki basın toplantısında konuştu.
Mudanya’daki zeytinliklerin 2003 yılında imara açıldığını belirten Türkyılmaz, “Yine duvara tosladılar. Plan değişiklikleri bizden önceki süreçte yapılan plan değişikliğidir. Bu planları yapan Mudanya Belediyesi meclis üyeleri değil, bizden önceki dönemin ilçe ve büyükşehir belediye başkanı ile belediye meclis üyeleridir. Güneş balçıkla sıvanmaz, bu kumaş leke tutmaz. Bunu herkes biliyor. Bu konu yargıya götürüldü. Biz bugüne kadar bırakın bir ağacı yok etmeyi, o ağacın dalının kırılmasına dahi tahammül edemedik. Bizim Mudanya’ya sözümüz var. Doğru neyse bugüne kadar onu yaptık. Bu yoldan bizi kimse çeviremeyecek” diye konuştu.
İçişleri Bakanlığı’nın soruşturma izni verdiği dosyada zeytinlikleri vasıf değişikliği yapılarak arsaya çevirmek ve mahkeme kararını hiçe sayarak konut izni vermekle suçlananın kendisi değil, geçmiş dönem belediye başkanları olduğunu hatırlatan Başkan Hayri Türkyılmaz, “İçişleri Bakanlığı tarafından 627 dosyanın incelenmesi sonucunda asılsız iddia ve haberlerde yer alan zeytin arazileriyle ilgili şu anki belediye yönetiminin bir ilgisinin olmadığı Danıştay’a yapmış olduğumuz itirazın kabul görmesiyle kanıtlanmıştır. Herkesin bildiği gibi 5000’lik planlar Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılır. İlçe belediyesi de 1000’lik planları uygular. Biz, kanun ve yönetmelikler çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 1/5000 ölçekli plana uygun olarak plan revizyon çalışmaları gerçekleştiriyoruz. 2018 yılında açılan soruşturmaya içerisinde yalnızca 5 tane dosya bizim dönemimizle ilgili. Bademli ve Mürsel Mahallesi’nde daha önceki süreçte bir vatandaş uğradığı mağduriyet sonucu yargıya gitmiş, mahkeme tarafından haklı bulunmuş ve yapılan imar planı değişikliği sonucunda mağdur olduğuna karar verilmiş. Yargı kararını uyguladık. Bir diğer konu Ülkü Mahallesi imar planları. Planları yapıldı, tüm görüşler ve onaylar alındı. Teknik olarak da uygun bir plan hazırlandı. Yine aynı şekilde Aydınpınar’da imar planları daha önce hazırlanmış, aynı şekilde teknik heyetin verdiği raporlar doğrultusunda yeni bir imar alanı açmadan planlar yapılmıştır. Bu üç plan değişikliğiyle alakalı söz konusu yere bir karış beton dökülmemiş. Yine Güzelyalı ve Çağrışan Göynüklü planlarıyla ilgili de idaremizin bir hatası bulunmamıştır” şeklinde konuştu.
Mudanya Belediyesi Memleket Partisi Meclis üyesi Mehmet Er, geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden konuyu gündeme taşıyarak Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'ı eleştirmişti. Mehmet Er, "Nesillerdir zeytincilikle uğraşan bir ailenin ferdi olarak bugün "Zeytin Ağacıma dokunma" diyerek şov yapanlara şunu soruyorum: Mudanya'mızda yapılan ve halen yapılmaya devam eden inşaatlar, patates tarlalarına mı dikildi? İmara açılan alanlar zeytinlik değil de soğan tarlası mı? Belediye, yapacağı kendi inşaatları için zemin etüdü yaptırırken iş makinalarının kırıp devirdiği ağaçlar ne olacak?" diye sormuştu.

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