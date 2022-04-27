Yeni destekler ihracat hedeflerine katkı sağlayacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeni destekler ihracat hedeflerine katkı sağlayacak

İHA

Yeni destekler ihracat hedeflerine katkı sağlayacak

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, “Küresel ölçekte ortaya çıkan fırsatlar ve firmalarımıza sunulan yeni desteklerle ihracat hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı Oda Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi. BTSO Nisan Ayı Meclis Toplantısı’nda konuşan Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, reel sektöre sunulan her bir desteğin daha fazla yatırım, istihdam, ticaret ve ihracatın gelişmesi anlamı taşıdığını dile getirdi. İsmail Kuş, sürdürülebilir büyüme hedeflerinde kamunun ihracata dönük mali desteklerinin firmaların rekabetçiliğini güçlendirdiğini ifade etti. İsmail Kuş, “Odamızın da talepleri arasında yer alan önemli bir düzenleme hayata geçti. Üyelerimizin ihracat potansiyelini geliştirmek için hayata geçirdiğimiz Küresel Fuar Acentesi Projesi çerçevesinde yurt dışı iş gezilerine katılan her bir firma için destek miktarı 5 bin liradan 20 bin liraya yükseltildi. Destek oranı da yüzde 50’den yüzde 60’a çıkarıldı. Pandemi sonrası dönemde küresel ticarette ortaya çıkan fırsatlar ve firmalarımıza sunulan desteklerle ihracat hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.
İsmail Kuş, Küresel Fuar Acentesi Projesi çerçevesinde bugüne kadar 200’den fazla yurt dışı iş gezisi organizasyonuna imza atıldığını belirterek, “İhracat odaklı örnek projelerimizin de katkısıyla Bursa’daki ihracatçı firma sayımızı son 9 yılda 2 bin 900’den fazla artışla 6 bin 400’e kadar yükseltmeyi başardık. Firmalarımıza sunulan bu destekler ve yeni ekonominin sunduğu fırsatlarla birlikte Bursa’da 10 bin ihracatçı hedefimizi de en kısa sürede yakalayacağız” diye konuştu.
Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, BTSO’nun hayata geçirdiği Enerji Verimliliği Merkezi ve Bursa Model Fabrika gibi projelerin mevcut konjonktürde daha da önemli bir nitelik kazandığına da işaret etti. Söz konusu yatırımlarla firmalara rehberlik ettiklerini ve Bursa’nın daha rekabetçi bir üretim yapısına kavuşma fırsatına sahip olduğunu belirten İsmail Kuş, “Yeşil Dönüşüm Destek Programı hayata geçirildi. Bu destek programı ile işletmelerimizin, enerji etüt maliyetleri ile etüt sonucu önerilen değişiklikler doğrultusundaki giderlerinin önemli bir kısmı karşılanacak. ‘Enerji Motorları’ ve ‘Verimlilik Artırıcı’ nitelikteki 2 ayrı modüle sahip olan destek paketi ile KOBİ’lerimize 400 bin TL’ye kadar önemli bir kaynak sunuluyor. Tüm firmalarımızı Odamızın sunduğu hizmetlerden ve bu desteklerden faydalanmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.
BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur da Oda çatısı altında Türkiye’ye örnek çalışmaları ortak akılla şekillendirdiklerini belirterek, “Ülke ekonomimizin lokomotif kenti Bursa, önüne koyduğu hedeflere bu birlik ve beraberlik neticesinde ulaşacaktır. Nisan ayında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, düzenlediğimiz istişare toplantısında iş dünyası temsilcilerimizle bir araya geldi. Ortak akıl toplantımızın 21.’sini oda ve borsa başkanları ile meclis başkanlarımızın katılımıyla gerçekleştirdik. Bu ay içerisinde meslek komitelerimiz ve meclis üyelerimiz, sektörlerin sorunlarını ve taleplerini iletmek adına ziyaretlerini sürdürdü. Oda olarak güçlü bir Bursa ve güçlü bir Türkiye hedeflerimiz doğrultusunda azimle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kompostlar toplanıyor çilekler büyüyor
YEREL HABERLER Kompostlar toplanıyor çilekler büyüyor
Avukat Ahmet Doğu, Türk Hukuk Enstitüsü Bursa Şubesi Başkanı oldu
YEREL HABERLER Avukat Ahmet Doğu, Türk Hukuk Enstitüsü Bursa Şubesi ...
Gürsulular maneviyat iklimini yaşatan etkinliklerde buluşuyor
YEREL HABERLER Gürsulular maneviyat iklimini yaşatan etkinliklerde ...
28 kiloya düşen Kübra'nın tedavisi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat
YEREL HABERLER 28 kiloya düşen Kübra'nın tedavisi için Cumhurbaşkanı ...
Esgin müjdeyi verdi: "Mustafakemalpaşa'ya 400 milyon TL bor yatırımı"
YEREL HABERLER Esgin müjdeyi verdi: "Mustafakemalpaşa'ya 400 milyon ...
BUÜ öğrencilerine burs ve staj desteği
YEREL HABERLER BUÜ öğrencilerine burs ve staj desteği
'Rota Myrleia' ile doğa, kültür ve tarihe yolculuk başlıyor
YEREL HABERLER 'Rota Myrleia' ile doğa, kültür ve tarihe yolculuk ...
Gemlik’te denize nazır iftar
YEREL HABERLER Gemlik’te denize nazır iftar
Başkan Yılmaz: "Şehit ve gazilerimiz için ne yapsak borcumuzu ödeyemeyiz"
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz: "Şehit ve gazilerimiz için ne yapsak ...
Kanadı kırılan leylek tedavi altında
YEREL HABERLER Kanadı kırılan leylek tedavi altında
Kaydırakta bacağı demirlere sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Kaydırakta bacağı demirlere sıkışan çocuğu itfaiye ...
Millet bahçesinin 'M' harfini çaldı, 7 yıl hapisle yargılanıyor
YEREL HABERLER Millet bahçesinin 'M' harfini çaldı, 7 yıl hapisle ...
Bursa’da kaydırak demirlerine sıkışan çocuğu itfaiye böyle kurtardı
YEREL HABERLER Bursa’da kaydırak demirlerine sıkışan çocuğu itfaiye ...
Güvenlik kameralarına yakalanmayan otomobil fareleri, çamura saplandı
YEREL HABERLER Güvenlik kameralarına yakalanmayan otomobil fareleri, ...
Takla atan araçta dehşeti yaşadılar Otomobil içindeki yaralı annenin ilk sorduğu kızı oldu
YEREL HABERLER Takla atan araçta dehşeti yaşadılar Otomobil içindeki ...
Şairin Şiir Evreni’nin konuğu Hilmi Haşal
YEREL HABERLER Şairin Şiir Evreni’nin konuğu Hilmi Haşal
Uludağ’da yemek aramaya inen ayıların köpek sürüsü ile kavgası kameralarda
YEREL HABERLER Uludağ’da yemek aramaya inen ayıların köpek sürüsü ...
Bursa’da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Bursa’da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Alevlere teslim olan evi mahalleli kovalarla taşıdığı suyla söndürmeye çalıştı
YEREL HABERLER Alevlere teslim olan evi mahalleli kovalarla taşıdığı ...
LPG’li araç alev topuna döndü
YEREL HABERLER LPG’li araç alev topuna döndü
Çamaşır asarken asansör boşluğuna düştü
YEREL HABERLER Çamaşır asarken asansör boşluğuna düştü
Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Çamaşır asarken asansör boşluğuna düşen kadın ölümden döndü
YEREL HABERLER Çamaşır asarken asansör boşluğuna düşen kadın ölümden ...
Talihsiz çifti traktör kazasında hayatını kaybetti Traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Talihsiz çifti traktör kazasında hayatını ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.