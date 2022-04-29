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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meral Akşener'e Abdülhamid Han tepkisi

İHA

Meral Akşener'e Abdülhamid Han tepkisi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Gezi olaylarıyla ilgili davanın sonuçlarına yönelik açıklamasında sarf ettiği sözlere Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneğinden tepki geldi. Dernek Başkanı Turgay Yazıcı, “Dün ‘yaşasın hürriyet, kahrolsun istibdat’ diyenleri övenler, geçmişte Abdülhamid Han’a isyan edip Beyoğlu’ndaki İngiliz Sefarethanesine gidip İngilizler lehine askere yazılmak için sıraya girenlerdi” dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir sivil darbe girişimi olan Gezi olaylarıyla ilgili davanın sonuçlarının açıklanmasının ardından, pek çok kesimin tepkisine neden olan söylemlerde bulunmuştu. Sivil darbe girişimini “milli şuurun ayağa kalkmasıdır” diye takdim ederek, kürsüden yaptığı konuşmada “kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet, adalet, müsavat, meşveret” diyerek Sultan Abdülhamid Han dönemine gönderme yapan Akşener’e, en büyük tepki Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneğinden geldi.
1909 yılındaki fotoğrafı göstererek açıklama yapan Başkanı Turgay Yazıcı 1908’de emperyalistlerin oyunu ve tahrikiyle bu sloganların atılarak 2. Abdülhamid Han’ın tahttan indirildiğine dikkat çekti. Dernek Başkanı Yazıcı 2200 yıllık devlet geleneğine de vurgu yaparak başaramayacaksınız mesajı verdi. Bu açıklamaların ardında gizli emellerin yattığını ifade eden Yazıcı, “Bu millet ne hainler gördü de yine boyun eğmedi. Bugün ağzınızdan çıkan sözler, sizin tıynetinizi de düşüncenizi de ortaya koymuştur. Yolunuz yol değil, bunu bir kez daha ispat etmiş oldunuz. Yapılan bu kasıtlı açıklamanın tarihi de amaçlarını apaçık belli etmektedir. 27 Nisan tarihi, 2. Abdülhamid Han’ın tahttan indirildiği tarihtir. Meral Akşener’in de 27 Nisan’da bu söylemlerle bir mesaj vermeye çalıştığı aşikardır. Biz kendisine neden 27 Nisan da bu açıklamayı yaptığını sormak istiyoruz. Tabii ki kendisinden kamuoyu, bu açıklamayı yapmasını beklemekte Türk milletine bunun hakkında bir görüş bildirmek zorunda. Biz Abdülhamithan Kültür Derneği olarak ufak bir belge göstermek istiyoruz. Sene 1909 yer Caddei Kebir İstiklal Caddesi, Abdülhamit Hanın tahttan indirilip sürgün edilmesi sırasında yapılan nümayiş burada arkada Amerikan İngiliz ve Yunan bayraklarını görüyorsunuz, indirildi evet ama kimler sevindi kimler mutlu oldu bunları kamuoyuna açıklanmasını genel başkandan bekliyoruz" dedi.

Hainlerin kulaklarına küpe olsun
Aynı zihniyetin bugün Türkiye’nin güçlenmesine engel olmak için darbe planlarını işbirlikçileri ile sahnelemeye çalıştığını da ifade eden Turgay Yazıcı, “Gezi olayları da bu girişimlerden biridir. Bugün gezi olaylarını ve Abdülhamid Han’a darbe yapanları methiyelerle kutsayanlar, milleti ayrıştırmaktan başka bir amaca hizmet etmemektedir. Tarihimiz üzerinden ve Abdülhamid Han gibi tarihi şahsiyetlerimize saldırarak bugüne yönelik kışkırtıcı, ayrıştırıcı ve adeta darbeye çağrı yaparcasına söylemlerde bulunmak bu millete fayda sağlamayacak, aksine zarar verecektir. Bugün Abdülhamid Han’ın tahtan indirilişini ve gezi ihanetini övenlerin tutumlarını milletimizin bütünlüğüne yönelik bir saldırı olarak görüyor ve kınıyorum. Dün ‘yaşasın hürriyet, kahrolsun istibdat’ diyenleri övenler, geçmişte Abdülhamid Han’a isyan edip Beyoğlu’ndaki İngiliz Sefarethanesine gidip İngilizler lehine askere yazılmak için sıraya girenlerdi. Bugün milli oldukları iddiasıyla ortaya çıkanların, Abdülhamid Han’a gösterdikleri tepkiyi Mora İsyanına ve bu isyan sırasında katledilen Türklere göstermemeleri, Yunanistan’ın kuruluş yıldönümünde Yunanistan’a cevap vermemeleri, Mora isyanından hiç bahsetmemeleri ya da Kıbrıs’ta katledilen Türkleri ağızlarına almamaları dikkatten kaçmamalıdır. Abdülhamid Han’a iftira atanlar bile onun değerini sonradan anlamış, kendisine şiirler yazmışlardır" diye konuştu.

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