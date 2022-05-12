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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Frutti Extra Bursaspor yurda döndü

İHA

Frutti Extra Bursaspor yurda döndü

7Days Eurocup'ta İtalyan ekibi Virtus Segafredo Bologna ile final maçına çıkan Frutti Extra Bursaspor yurda döndü.
Final maçında 8067'lik skorun ardından turnuvayı ikinci sırada tamamlayan Frutti Extra Bursaspor, ikincilik ödülüyle havaalanında hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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