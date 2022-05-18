Feci kazada ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

Orhangazi’de dün sabah saatlerinde kendi kullandığı aracın saman yüklü bir kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve Bursa Şehir hastanesinde yoğun bakıma alınan Orhangazili genç iş adamı Samet Kurban, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaza, sabah 07.15 sıralarında Orhangaziİznik karayolu, eski mezbahane köprüsü üzerinde meydana gelmişti. İlçenin de tanınmış simaları arasında yer alan Samet Kurban idaresindeki 16 VF 714 plakalı hafif ticari araç eski mezbahane kavşağı üzerinde bulunan köprü üzerinde seyir halinde olan Ali Kemal Ersoy (50) idaresindeki 10 UC 299 plakalı saman yüklü kamyona arkadan çarptı.
Samet Kurban ağır yaralandı
Kaza sonrasında hafif ticari aracın sürücüsü Samet Kurban ağır yaralandı. Kazayı farkeden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Araç içinden çıkarılan yaralı sürücü Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı.
Şehir hastanesine sevk edilmişti
Kazada ağır yaralanan ve bilinci kapalı olan genç iş insanı Samet Kurban, Orhangazi Devlet hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Şehir Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alınmıştı. Samet Kurban bu akşam saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.