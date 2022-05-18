Kalite Birliği: "Bursa'nın adı 'Kalite Şehri' olarak anılmalıdır

Kalite Birliği Derneği, Bursa’nın adının ‘Kalite Şehri’ olarak anılması için çalışma başlattı.

‘Kalite Şehri Bursa’ sloganıyla faaliyetler icra eden bursa Kalite Birliği Derneği, düzenlediği basın toplantısında Bursa’nın adının ‘Kalite Şehir Bursa’ olarak değişmesi için yetkilere taleplerini iletmek için çalışma başlattıklarını duyurdu. Bir restoranda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Kalite Birliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karaman, “Bizler Kalite Birliği olarak 2009 yılında Bursa’da kurulan bir sivil toplum kuruluşuyuz. Temiz, kalite anlayışının Türkiye’de gelişmesi ve kalite ile beraber kalkınmanın sağlanması hususunda bir dizi projeler üretiyoruz. Bugün Bursa’da bir ilki gerçekleştirerek, Bursa’nın adını ‘Kalite Şehri Bursa’ olarak değişmesi talebimizi devlet yetkililerine arz etmek için toplandık. Biliyorsunuz, Maraş kahramandı, Kahramanmaraş oldu. Antep gazidir, o yüzden Gaziantep’tir. Urfa’nın şanı büyüktür bundan dolayı Şanlıurfa olmuştur. 1502 yılında Sultan 2. Beyazid Han döneminde ‘ Kanunnamei İhsisabı Bursa’ adlı bir standart bu topraklarda yayınlanır ve uygulanır. Bugün dünyada kalitenin standardizasyonda söz sahibi olan Uluslararası Standartlar Örgütü bunun ilk yazılı belge olduğunu kabul eder. Biz de diyoruz ki ilk standardı yayınlayan ve uygulayan bir milletin şehri olan Bursa, bundan sonra ‘Kalite Şehri’ olarak anılmalı, ismi ‘Kalite Şehri’ olarak değiştirilmelidir. Çünkü bu ismi derneğimiz Kalite Birliği Derneği, tescil ettirmiştir. Bunu kamu ve kuruluşlarına devretmiş olan bir sivil toplum kuruluşuyuz. Biz de diyoruz ki Bursa’ya marka aramaya gerek yok. Bursa tarım, tarih, turizm, sanayi şehridir, bunlar doğrudur. Ama her şeyden önce kalite şehridir. Bugün ihracat rakamlarına işsizlik oranlarına sosyal gelişmeye baktığımız zaman Bursa, kalite ile ilgili çok büyük adımlar atmış, bugün dünyada pazar bulan ve markaları bulunan bir şehir olmuştur” dedi.

Bursa milletvekillerini ziyaret ederek onların meclise önerge vermelerini talep edeceklerini dile getiren Karaman, “Bursa’nın artık kalite ile gündeme gelmesi için bu çalışmamızı başlatmış bulunuyoruz. Biz Bursa’da kalite algısının gelişmesi için başta ilkokullarda olmak üzere sanayi kuruluşları ve üniversitelerde faaliyetler yaptık. Bugüne kadar 227 konferans düzenledik. Bu çalışmaların tamamını kalite odaklı yapmaktayız. Bu algının yerleşmesi ve yaygınlaşması bilinciyle birlikte tüketicinin de kaliteli ürünleri tercih etmesi, sanayicisinin kaliteli ürünleri üretmesi noktasında çalışmalar yapıyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalar ücretsizdir. Bursa’da bugün yapılan çalışmalarda görüyoruz ki, TSE bir kamu kuruluşudur. Bu kuruluşa olan rağbetin kaliteye olan rağbetle doğru orantılıdır. Buradan herkese çağrı yapıyoruz. ‘Kaliteli ürünler üretelim’ Sanayicimize de diyoruz ki TSE varken, yancıya, yabancıya gerek yok. Bu ülkenin milli kuruluşu olan TSE’den hizmet alın. Bu sayede 5 milyar dolarlık parası yurtdışına gitmesin diye işadamlarımıza çağrıda bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

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