BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

İHA

BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Marmara Bölgesini etkisi altına alan olumsuz hava şartları sebebiyle BUDO, bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde: "Saat 17.30'daki Bursa (Mudanya) İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 17.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Bursa (Mudanya), 20:00’daki Bursa (Mudanya) İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 20:00’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Bursa (Mudanya) seferi “

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Hayat' ailesi hemşireler haftasını kutladı
YEREL HABERLER 'Hayat' ailesi hemşireler haftasını kutladı
İncir ağacı araçların ve vatandaşların üzerine devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER İncir ağacı araçların ve vatandaşların üzerine ...
İnegöl’de Düğün Kültürü Sergisi açıldı
YEREL HABERLER İnegöl’de Düğün Kültürü Sergisi açıldı
Uzay mimarisinde yeni fikirler aranıyor
YEREL HABERLER Uzay mimarisinde yeni fikirler aranıyor
Hayvan pazarının kotra kiralamaları yapıldı
YEREL HABERLER Hayvan pazarının kotra kiralamaları yapıldı
Bursa, Science Expo’ya hazırlanıyor
YEREL HABERLER Bursa, Science Expo’ya hazırlanıyor
AKILLI iECO büyük ilgi gördü
YEREL HABERLER AKILLI iECO büyük ilgi gördü
Final Four resmi sponsoru Frutti Extra
YEREL HABERLER Final Four resmi sponsoru Frutti Extra
Başkan Acar: "Gençlerimize iyi bir eğitim fırsatı sunmak, milli meseledir"
YEREL HABERLER Başkan Acar: "Gençlerimize iyi bir eğitim fırsatı ...
UTİB’de gündem ekolojik tekstil
YEREL HABERLER UTİB’de gündem ekolojik tekstil
Trafiğe tören düzenlemesi
YEREL HABERLER Trafiğe tören düzenlemesi
Spor Şenlikleri’nde en özel gün
YEREL HABERLER Spor Şenlikleri’nde en özel gün
Demirtaş Sakarya Mahallesi’ne yeni muhtarlık binası
YEREL HABERLER Demirtaş Sakarya Mahallesi’ne yeni muhtarlık binası
100 yıl önce basında bugün
YEREL HABERLER 100 yıl önce basında bugün
Salih Kalyon, Sait Faik öykülerine ses verdi
YEREL HABERLER Salih Kalyon, Sait Faik öykülerine ses verdi
BTSO Başkanı İbrahim Burkay: "Sürdürülebilirlik başarının olmazsa olmaz anahtarlarından bir tanesi"
YEREL HABERLER BTSO Başkanı İbrahim Burkay: "Sürdürülebilirlik ...
Osmangazi’den yürekleri ısıtan etkinlik
YEREL HABERLER Osmangazi’den yürekleri ısıtan etkinlik
Güçlü aile için psikolojik destek
YEREL HABERLER Güçlü aile için psikolojik destek
Perde, gençler için açıldı
YEREL HABERLER Perde, gençler için açıldı
Yıldırım'a bir ödül daha
YEREL HABERLER Yıldırım'a bir ödül daha
Gençler bilgileriyle kıyasıya yarıştı
YEREL HABERLER Gençler bilgileriyle kıyasıya yarıştı
Kalite Birliği: "Bursa'nın adı 'Kalite Şehri' olarak anılmalıdır
YEREL HABERLER Kalite Birliği: "Bursa'nın adı 'Kalite Şehri' olarak ...
Mahalleli, 7 yılda 350 kazanın yaşandığı kavşak için çözüm bekliyor
YEREL HABERLER Mahalleli, 7 yılda 350 kazanın yaşandığı kavşak için ...
Köpekten kaçarken az daha canından oluyordu Bursa'da köpekten korkup yola fırlayan küçük kız arabanın altında kalmaktan böyle kurtuldu
YEREL HABERLER Köpekten kaçarken az daha canından oluyordu Bursa'da ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.