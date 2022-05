TOGG´da mühendis olma hayali, şehir değiştirtti

Esra TÜRKERİsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde (OİBMTAL) eğitim hayatını sürdüren Güldeniz Akan´ın (15), Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nda (TOGG) mühendis olarak çalışma hayalinin, ailesine şehir değiştirttiği ortaya çıktı. Kırklareli´de yaşayan Şükriye-Ahmet Tufan Akan çifti, kızlarının OİBMTAL´yi tek tercih olarak yazıp, kazanmasıyla Bursa´ya taşındı. Eğitimci anne ve baba, öğretmenlik hayatlarına Bursa´da devam ederken, kızları Güldeniz Akan da Elektrikli Araçlar Dalı´nda eğitimini sürdürüyor. Güldeniz Akan, "Bundan sonraki kariyer hedefim mühendis olarak TOGG´da çalışmak" dedi.

Biyoloji öğretmeni Şükriye Akan ile fizik öğretmeni Ahmet Tufan Akan 20 yıllık öğretmenlik hayatlarının son 13 yılını Kırklareli´de geçirdi. Çiftin tek çocukları olan Güldeniz Akan, ortaokul son sınıf öğrencisiyken, eğitim kariyerini otomotiv üzerine sürdürme kararı alınca, ailenin okul arayışı da başladı. İnternet üzerinden araştırma yapan Akan, Bursa´da eğitim veren OİBMTAL´yi keşfetti. Okulla ilgili tüm bilgileri internet üzerinden araştıran Güldeniz Akan, sömestir tatilinde ise ailesi ile birlikte Bursa´ya gelerek okulu ziyaret etti. Elektrikli Araçlar Dalı´nda okumaya karar veren Güldeniz Akan, LGS´ye girip aldığı puanla, OİBMTAL´a girmeye hak kazandı. Aile, bunun üzerine Bursa´ya taşındı.

Ailesinin mühendis olabileceği bir okul istediğini belirten Güldeniz Akan, "Ailem benim mühendislik okuyabileceğim daha iyi bir okul istiyordu. Bunun üzerine araştırma yapmaya başladık ve böyle bir okul olduğunu öğrendik. 15 tatilde bu okulu ziyaret etmeye geldim. Bölümlerin hepsi birbirinden güzel. Bu okulun kendime uygun olabileceğini düşündüm. Çünkü okulda ihtiyacımı karşılayabileceğim, beni iyi bir yere taşıyabilecek her şey vardı. İmkanlar açık. Bir sürü proje üretiliyor. Bunun üzerine tayin istedik, tayin tuttu ve buraya geldik" ifadelerini kullandı.

`GELECEĞİM İÇİN YENİ BİR DÜZEN KURDUM´

Kariyer hedefinin TOGG´da mühendis olarak çalışmak olduğunu ve bu yüzden bu okulu seçtiğini söyleyen Motorlu Araçlar Bölümü Elektrikli Araçlar Dalı 10´uncu sınıf öğrencisi Güldeniz Akan, "Eğer annemin tayini tutmasaydı buradaki yurtta kalacaktım. Ve burada her türlü okumaya devam edecektim. Bu okula gelmek için bütün düzenimi, yaşadığım yeri, arkadaşlarımı, hepsini bırakıp geldim. Geleceğim için burada kendime yeni bir düzen kurdum. Bundan sonraki kariyer hedefim mühendis olarak TOGG´da çalışmak. Öncelikle yurt dışında okumak istiyorum. Daha sonra yurt dışındaki teknolojiyi Türkiye´ye getirmek istiyorum" dedi.

Güldeniz Akan, 1 ay önce Almanya´nın başkenti Berlin´e staj yapmaya giden 2 kız öğrenciden biri olduğunu da belirterek, "Elektrikli araç ve mekatronik olarak motor bölümüyle 10 kişi gittik. İşletmeleri gezdik. Çok teknolojik, çok profesyonel. Çok şey öğrendik. 2 kız öğrenciydik. Artık araçlarda teknik bakım yaparken veya herhangi bir özel bakım yaparken, yağ değiştirirken ve benzeri bakımlarda zorlanmıyorum. Nasıl yapacağımı biliyorum ve profesyonel şekilde nasıl yapılacağını öğrendim" diye konuştu.

`KIZ ÖĞRENCİLERE POZİTİF AYRIMCILIK VAR´

Okulda erkek öğrenci sayısının fazla olmasının bir dezavantaj olmadığını, kız öğrencilere pozitif ayrımcılık yapıldığını söyleyen Akan, "Bu okula sınavla geldim. LGS´den yaklaşık 380 gibi bir puan alarak bu okulun teknik bölümüne yerleştim. İlk geldiğinizde alışamıyorsunuz. Çünkü çok fazla erkek var. Öğretmenlerimiz her zaman bizi destekliyor, yardımcı oluyor. Özellikle projelerde teşvik ediyorlar. Bu yüzden de daha başarılı olabiliyoruz. Pozitif ayrımcılık var" dedi.

DEDEDEN TORUNA MOTOR SEVDASI

Kızının okul tercihi nedeniyle şehir değiştirip öğretmenlik hayatına Bursa´da Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi´nde devam eden Şükriye Akan, en büyük destekçisi olduğunu söylediği kızının motor merakının ise dedesinden miras olduğunu belirtti. Akan, "Tek tercih yaptık okul için. Gözümü kırpmadan tekrar yap deseler, tekrar yaparım. Buradan mezun olduğu zaman otomotivin istediği alanında kendini geliştirebilecek üniversite de var. Yakında çok üniversite var. Altyapı olarak bir arayış içerisine girmesi gerekmeyecek. Neredeyse her yerde sanayi de var. Özellikle mühendislik alanında öğrencilerin bu tip şehirleri tercih etmesinin faydalı olduğunu düşünüyorum. Benim babam da motorcuydu. Kendisi de ailede her zaman erkek ve kız çocuklarına eşit davranmıştır. Belki de bu yüzden hiçbir zaman dezavantajı olacağını düşünmedim. Ki 2 yıldır kızım bu okulda. Herhangi bir dezavantajla karşılaşmadım. Şöyle bir avantaj görüyorum. İnsan beyni herkeste farklı. Kadınlarda her iki lob da aktif olduğu için, kızların mühendislik alanında artısı olduğunu düşünüyorum. O yüzden, kız öğrencilerimiz, kadınlarımız mühendisliği tercih edebilir. Dededen toruna oldu" ifadelerini kullandı.

`OTOMOTİV MERAKINI İŞ HAYATINA TAŞIYACAK´

Kızının okuduğu OİBMTAL´de fizik öğretmeni olarak görev yapan Ahmet Tufan Akan da, "Kızıma destek olmayı uygun gördük biz de. Kurulu düzenimizi bırakıp Kırklareli´den Bursa´ya geldik. Orada uzun süre yaşadıktan sonra buraya gelmiş olmanın bazı zorlukları vardı. Ama bu il değiştirme açısından herkesin yaşayabileceği zorluklardı. Ama okulla ilgili, uyum açısından hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadık. Şu anda 'iyi ki gelmişiz' diyoruz. Otomotiv merakı kızımda sonradan gelişmiş bir şey değil. Daha önce de bununla ilgili yapmış olduğu kodlamalar, yazılımlar, projeler, almış olduğu ödüller de var. İnternetten kendisi araştırıp bu okulu buldu zaten. Bu merakını artık iş hayatına taşımış olacak inşallah" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Esra TÜRKER-İsmail Hakkı SEYMEN

2022-05-20 11:40:51



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.