Bursa'da meydana gelen feci kazada 2 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, servis minibüsü ile çarpışan otomobil, önce aydınlatma direğine dha sonra park halindeki otomobile çarptı, 2 kişi yaralandı. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Kemalpaşa Mahallesi Özsaraç Sokak üzerinde meydana geldi.

Merkez Özsaraç üzerinde seyir halinde olan sürücü Tevhide Demirci(38) yönetimindeki 16 Y 9372 plakalı otomobil, Cangül Sokaktan çıkan sürücü Rasim Sert(40) yönetimindeki 16 S 6172 servis minibüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle heyecanlanan sürücü gaza bastı. Hızlanan araç yol kenarındaki aydınlatma direğine ve park halindeki 34 SP 8478 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan arkadaşı Serap Kibaroğlu(54) yaralandı. Araçta mahsur kalan 2 yaralıyı, çevredeki vatandaşlar kurtardı. 2 yaralı da olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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