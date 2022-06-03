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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İhracatçı Birliği Büyük Ödülü BUÜ’lü akademisyene

İHA

İhracatçı Birliği Büyük Ödülü BUÜ’lü akademisyene

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) İnegöl Meslek Yüksekokulu Mobilya ve Dekorasyon Programı Öğr. Gör. Nurettin Gökbulut’un Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi’nden Arş. Gör. Ramazan Bülbül’le birlikte geliştirdiği mobilya tasarımı, İhracatçı Birliği Büyük Ödülü’ne layık görüldü.
Akademisyenler ve profesyonel tasarımcılar, ön lisanslisans öğrencileri, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin, ev, ofis, mutfakbanyo ve akıllı mobilyalar kategorilerinde başvurduğu 13.UlusalMobilya Tasarım Yarışması’nın ödül töreni gerçekleştirildi. Türkiye İhracatçılar Meclisi Konferans Salonu’nda yapılan törene; Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı A. Tahsin Ata ve sektörün önden gelen isimleri katıldı. Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğü, Türkiye İhracatçılar Meclisi işbirliği ve Orta Anadolu Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin organizatörlüğü ile 13.’sü düzenlenen “Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması”nda Profesyonel ve Akademisyen Kategorisi’nde yarışmaya katılan Öğr. Gör. Nurettin Gökbulut ve Arş. Gör. Ramazan Bülbül, "ZENITH" adlı ev mobilyası tasarımı ile İhracatçı Birliği Büyük Ödülü’nü kazandı.
Jüri Başkanlığı’nı Prof. Önder Küçükerman’ın yürüttüğü yarışmanın diğer jüri üyeleri ise tasarımın ve sektörün duayenlerinden Reşit Soley, Aziz Sarıyer, Mustafa Toner, Kaan Dericioğlu, Didem Çapa, Fatih Kıral ve Murat Armağan oldu. TRT, Mimarlar Odası, İç Mimarlar Odası ve Çocuklar Derneği’nin desteklediği yarışmaya AkademisyenProfesyonel ile Ön LisansLisans öğrencilerinin yanı sıra ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri de katıldı. Bu yıl 29 farklı kategoride toplam 182 bin TL ödül dağıtıldı.

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