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AK Parti’li Kılıç, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuştu: “Sağlıkta önemli başarı hikayeleri yazdık” “Ek ödeme tavan oranları artırılıyor”

İHA

AK Parti’li Kılıç, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuştu: “Sağlıkta önemli başarı hikayeleri yazdık” “Ek ödeme tavan oranları artırılıyor”

AK Parti Bursa Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ahmet Kılıç, hekimler ile sağlık çalışanlarının ücret ve özlük haklarında iyileştirmeler sağlayacak sağlıkla ilgili bazı kanunlardaki düzenlemelerin görüşüldüğü Komisyon toplantısında yaptığı konuşmada, “İktidara geldiğimiz ilk günden itibaren uygulamaya koyduğumuz sağlıkta dönüşüm programı ile bir dünya modeli ortaya çıkardık. Sağlıkta önemli bir başarı hikayesini yazdık. Bu başarı hikayesinin mimarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve tüm sağlık bakanlarımız başta olmak üzere emeği geçen herkese milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.
Konuşmasında, sağlıktaki başarı modelinin üç ana başlığı bulunduğunu, bu yüzden birinci basamak sağlık hizmetlerini yeniden düzenleyerek aile hekimliği sistemine geçildiğini, sağlık hizmetlerinde eşgüdümün sağlandığını ve tüm hastanelerin Sağlık Bakanlığı’nın çatısı altında toplandığını, son olarak da sağlığın hizmet sunumuyla finansmanını birbirinden ayırarak sosyal güvenlik şemsiyesi altına alındığını belirten Vekil Kılıç şunları söyledi: “Yapılan devrim niteliğindeki uygulamalarla çok önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Öncelikle sağlık göstergelerimizde önemli iyileşmeler oldu. Bebek ve anne ölüm hızlarını 5 kat azalttık. Hastanelerimizi modernize ettik. Hastane yaş ortalamamızı 50’den 10’a indirdik. Şehir hastanelerini kurduk. Sağlık çalışanları sayımızı 300 binden 1 milyon 200 binlere çıkardık. Sağlık insan kaynağımızı ülke genelinde adil ve dengeli bir şekilde dağıttık. Bütün bunların sonunda sağlıkta memnuniyet oranımızı önemli ölçüde arttırdık. Vatandaşımızı ve ülke kaynaklarını finansal açıdan koruduk. Sağlıkta erişim oranını kat kat arttırdık”.
“Pandemi sürecinde dünyadan pozitif ayrıştık”
Sözlerinin devamında, iki yıllık pandemi sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanları ile vatandaşlara Allah’tan rahmet dileyen Vekil Kılıç, “Türkiye zorlu covid günlerinde devletmillet el ele büyük bir mücadele vermiştir. Elbette pandemi sürecinde de görülmüştür ki, sağlık altyapımız ve yetişmiş insan kaynağımız Covid'le mücadelemizde en büyük silahımız olmuştur. Bu süreçte yerli ve milli solunum cihazı ile birlikte covid aşısını bulan bir ülke olarak dünyadan pozitif ayrıştığımızı da ifade etmek durumundayız” şeklinde konuştu.
Sağlıkta şiddet katalog suçlarına dahil edildi
Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle ilgili yaşanan olumsuzlukları ortadan kaldırmak için gerekli düzenlemelerin de yapıldığını dile getiren AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ahmet Kılıç, “Kutsal saydığımız bu hizmeti yaparken amacı insanlara hizmet olan fedakâr sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet sadece sağlıkçılara yönelik olarak değil bütün insanlar için hiçbir vicdanın kabul edemeyeceği ve sonuna kadar mücadele edilmesi gereken bir sorundur. Bugüne kadar yasal düzenlemelerle birlikte geçtiğimiz günlerde Gazi Meclisimiz’de yaptığımız düzenleme ile sağlıkta şiddet katalog suçlarına dahil edilmiştir. Caydırıcılık noktasında önemli bir adım atılmıştır. Yine aynı yasal düzenleme içerisinde defansif tıp uygulamalarının önüne geçmek amacıyla malpraktis yasası olarak bilinen ve sağlık çalışanlarına hem ceza davalarında hem de tazminat davalarının rücu aşamasında adeta bir koruma kalkanı olarak değerlendirebileceğimiz bir yasal düzenleme gerçekleştirilmiştir” dedi.
Döner sermaye sisteminde ek ödeme tavan oranları artırılıyor
Konuşmasında hekimlere ve sağlık çalışanlarına da seslenen Vekil Kılıç, “Son iyileştirmelerle birlikte yaşam standartlarının yükseltilmesi için yapmış olduğumuz çalışma Plan ve Bütçe Komisyonumuzda nihai şekline kavuşarak Genel Kurul gündemine gelmesiyle ilgili sürecimizi tamamlıyoruz. Yapmış olduğumuz düzenlemede öncelikle uzman hekim ve diş hekimlerimizin emekli aylıklarında önemli bir iyileştirmeyi gerçekleştirdiğimizi ifade etmeliyim. Diğer sağlık çalışanlarını da Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi 3600 ek gösterge üzerinden tatmin edecek iyileştirmeleri gerçekleştirmiş olacağız. Yine yapılan düzenleme ile Sağlık Bakanlığı döner sermaye sisteminde ek ödeme tavan oranları artırılarak hekim ve diğer sağlık çalışanlarının mali haklarında önemli iyileştirmelere zemin hazırlamış olacağız” dedi.
AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ahmet Kılıç konuşmasını şöyle tamamladı: “Kamuda görevli hekim ve sağlık çalışanlarımızın yaşam standartlarını yükselterek onlara vefamızı uygun bir yasal düzenlemeyi hayata geçirmek için gayret gösteriyoruz. Hekim ve sağlık çalışanlarımızın kazanımlarını tartışmaya açmak, bunların önüne geçmek, buradan siyasi bir rant elde etmek gibi bir niyetimiz yok. Bunu daha iyiye taşıma noktasında bir gayretimiz söz konusu. İnşallah önümüzdeki günlerde çalışmamızı ortaya koyacağız. Samimiyet ve sabır sorunların çözümünde önemli bir kapı açacaktır. Yaptığımız düzenlemenin hekim, sağlık çalışanlarımız ve dolayısıyla milletimize hayırlı olmasını diliyorum”.

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