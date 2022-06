Polis memurunu şehit eden sanık müebbet hapis cezası aldı

Bursa'da kavga ihbarı üzerine olay yerine giden ekipteki polis memurunu şehit eden sanık tekrar yargılandığı davada müebbet hapis cezası aldı.



Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu cinayet sanığı Murat Dağkoçak (29), tutuksuz yargılanan 4 sanıktan 3'ü ile taraf avukatları katıldı. Dağkoçak savunmasında, soruşturma aşamasında verdiği ifadeleri kabul etmediğini belirtti. Cinayet zanlısı ifadesinde, "Benim tek suçum yanlış zamanda yanlış yerde bulunmaktan ibarettir. Ben silahı elime dahi almadım. Sorgu hakimine de olay günü korktuğum için silahı elime alıp ateş ettiğim yönünde asılsız beyanda bulundum. Ben o beyanda bulunduğumda olayların bu aşamaya geleceğini de düşünmemiştim. Suçsuzum, beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" dedi. Diğer sanıkların da dinlenmesinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Murat Dağkoçak'a "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten adam öldürme" suçundan verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını, takdiri indirimle müebbet hapse çevirdi. Ayrıca Dağkoçak, ekipteki diğer polis memuruna yönelik "öldürmeye teşebbüs", "görevi yaptırmamak için direnme" ve "hakaret" suçlarından 15 yıl 3 ay 10 gün hapse mahkum edildi. Polise karşı cebir veya tehdit kullanarak engel olmaya çalıştıkları gerekçesiyle tutuksuz sanıklardan T.B. ve S.D.'yi 1 yıl 4 ay 20'şer gün hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, ilk yargılamada ceza verilen sanıklardan İ.D. ve M.Y. hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlaştırıldığı için yeniden karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.



Olayın geçmişi ve dava süreci

Yıldırım ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde 3 Aralık 2019'da iki aile arasında yaşanan kavga ihbarı üzerine olay yerine giden ekipteki polislerden Alaattin Özdemir (44), belindeki tabancasını gasp eden Murat Dağkoçak tarafından açılan ateşle başından yaralanmış, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olmuştu. Gözaltına alınan 5 şüpheliden Dağkoçak tutuklanmış, S.D., İ.D., T.B. ve M.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Murat Dağkoçak hakkında ağırlaştırılmış müebbet, diğer 4 sanık için ise 4'er yıla kadar hapis cezası istemiyle Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı. Mahkeme heyeti, Dağkoçak'a "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten adam öldürmek" suçundan müebbet, diğer polis memuruna karşı "öldürmeye teşebbüs", "görevi yaptırmamak için direnme", "hakaret" suçlarından da 16 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası vermişti. Heyet ayrıca polise karşı cebir veya tehdit kullanarak engel olmaya çalıştıkları gerekçesiyle tutuksuz diğer 4 sanığın 1 yıl 4 ay 22'şer gün hapisle cezalandırılmasına hükmetmişti. Bu kişilerden İ.D. ve M.Y. hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması, S.D.'nin cezasının ise ertelenmesi kararlaştırılmıştı. İlk derece mahkemesinin kararını değerlendiren Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, sanık için akıl sağlığı raporu alınmaması ve sanıklara ayrı avukat atanmadığı gerekçesiyle kararı bozmuştu.

