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AK Parti Bursa İl Başkanı Gürkan: “20 yıllık bir iktidarın hizmetlerini anlatmak kolay değildir”

İHA

AK Parti Bursa İl Başkanı Gürkan: “20 yıllık bir iktidarın hizmetlerini anlatmak kolay değildir”

Bayramlaşma töreninde konuşan AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, “Bursa ile ilgili yatırım projelerinin Bursa'ya kazandırılmasında yoğun bir çalışma içerisinde olduk. Adeta Ankara'yı Bursa'ya taşıdık diyebilirim. Bu süreç içerisinde hakikaten güzel destekler almaya başladık. Bu hizmetlerin yerine getirilmesi noktasında belediye başkanlarımızı ihmal etmemek lazım. Ekonomik pandemiye rağmen hizmetleri durdurmadıkları için belediye başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. 20 yıllık bir iktidarın hizmetlerini anlatmak kolay değildir. En önemlisi de bu yapılan hizmetlere sahip çıkmak” dedi.
AK Parti Bursa İl Başkanlığının bayramlaşma töreninde partililer bir araya geldi. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Ahmet Kılıç, Atilla Ödünç, Mustafa Esgin, Osman Mesten, Emine Yavuz Gözgeç, Muhammet Müfit Aydın, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti MKYK üyesi Ayhan Yılmaz, ilçe belediye başkanları, İl Kadın Kolları, Gençlik Kolları, geçmiş dönem milletvekilleri, geçmiş dönem belediye başkanları, meclis üyeleri, farklı siyasi partilerin başkan ve yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve partililer katıldı.
AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, ”Cumhurbaşkanımızın Bursa'ya gelmesiyle ilgili ciddi hazırlık yapmıştık. Maalesef doktorunun izni olmadığı için ileri bir tarihe ertelenmiştir. Ama şunu gördük bu ertelenmeyi bile bahane eden bir muhalefetle karşılaştık. Üzüldük. Konu Cumhurbaşkanımız ise bir miting değil binlerce mitingi erteler, tekrar aynı heyecanla çalışmaya hazırlanırız. Biz sıradan bir parti değiliz. Herkes şunu görüyor ki boş konuşan bir muhalefet, diğer yandan da mahalle mahalle gezen bir AK Parti var. Ne milletimiz ne de biz kazanımlarımızdan hiç vazgeçmeyeceğiz diyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de bizler 'amasız' bir teşkilat olarak yürümeye devam edeceğiz“ ifadelerini kullandı.
Muhalefetin hassasiyetini yozlaştırmaya çalıştırdığını ifade eden Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ise, “Herkesin tüm sevdikleriyle beraber Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Dünyada hiçbir partiye, hiçbir ittifaka nasip olmayacak bir başarı hikayesidir bu. Düşünün bir lider ve kadroları 13 defa seçime giriyor. Girdiği her seçimden zaferle çıkıyor ve milletine hizmet ediyor. Bu milletin aklıyla alay ediyorlar, bu milletin hassasiyetini yozlaştırmaya çalışıyorlar. Şimdiye kadar başaramadılar, şimdiden sonra da başaramayacaklar. Bu millet buna fırsat vermeyecek. Biz haklıyız, biz güçlüyüz. Bu ülkeyi kalkındırıyor büyütüyoruz. Dış politikada yaptıklarımız ortada. Bu bakımdan asla bıkmadan usanmadan doğruları haykırmakta meşgulüz” diye konuştu.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, “Biz mahalli yönetimler olarak, yöneticisi bulunduğumuz şehre bir şeyler katabilmenin heyecanıyla hareket ediyoruz. Bazı kesimlerde bunları görmezden gelip iftirayla, yalanla, yanlışla hiçbir projeleri olmadan Cumhur İttifakı'nı çökertelim, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bulunduğu görevden nasıl devirebiliriz psikolojisiyle akşam yatıp sabah kalkıyorlar. Bütün planlarını bunun üzerine kuruyorlar. Ama bu necip millet Allah’ın izniyle bunların hepsini görüyor. Bir kuyumcu terazisi hassasiyetiyle değerlendireceğine ben yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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