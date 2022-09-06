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Selde zeytin ağacına takılarak ölümden dönen aile: Kurtulabileceğimizi tahmin etmiyorduk

DHA

Selde zeytin ağacına takılarak ölümden dönen aile: Kurtulabileceğimizi tahmin etmiyorduk


Mehmet İNAN/MUDANYA (Bursa), (DHA)BURSA'nın Mudanya ilçesinde sel sularına kapılıp, zeytin ağacına çarparak duran minibüste eşi ve 3 çocuğuyla birlikte çevredekiler tarafından kurtarılan Evren Y., "Gerçekten çok korktuk. Kurtulabileceğimizi hiç tahmin etmedim. Son anda apartmandaki gençler sayesinde kurtarıldık" dedi.
Mudanya'da 31 Ağustos'ta etkili olan sağanak, Halitpaşa Mahallesi'nde sele dönüştü. Semt pazarının kurulduğu Değirmendere Caddesi'nde çok sayıda araç, sel sularına kapıldı. Meyve satarak geçimini sağlayan Evren Y. ile eşi Vildan (38), çocukları Toprak Çınar (5), Eymen (2) ve 4 aylık Zehra Güneş´in içinde bulunduğu minibüs de sel sularına kapılarak, sürüklendi. Zeytin ağacına takılarak duran minibüse sel suları dolmaya başladı. Ölümle burun buruna gelen aile, çevredekiler tarafından uzatılan halat sayesinde araçtan çıkartılarak kurtuldu. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
'ÖLÜMÜ DÜŞÜNDÜM, BAŞKA BİR ŞEY DÜŞÜNMEDİM'
Korku dolu anları anlatan Vildan Y. "Yağmur yağdığı esnada araca bindik. Bu sırada birden su bastırdı. Aracımız geri geri gitmeye başladı. Bizi ağaç tuttu. Bu sırada eşim apartmandan yardım istedi. Çok korktuk. Çocuklarım zor kurtuldu. Büyük oğlumu babasına verdim. Küçük oğlum, ayaklarıma kilitlenip, kaldı. Bebeğim de kucağımdaydı. Ölümü düşündüm, başka bir şey düşünmedim. Kurtulacağımız aklımın ucundan bile geçmiyordu. Eğer bu ağaç burada olmasaydı; araç devrilip sürüklenirdi. Biz de suyun içinde boğulurduk. Aracımız ağaca yaslanınca içeri su dolmaya başladı. Allah yardım etti. O gün ıslanan çocuklarım hasta oldu. Hala iyileşmediler" dedi.
Kendilerini kurtaran kişilere de teşekkür eden Vildan Y., "O anı yaşayarak anlayabilirsiniz. Kilitlenip kaldım, elimden hiçbir şey gelmedi. Allah razı olsun, apartmandakiler kurtardıktan sonra üzerimizi değiştirdik. Çocuklarım o günden beri hastalar. Aracımız zarar gördü. Eşim aracımız sayesinde evimize ekmek getiriyordu" diye konuştu.
'SU BİR ANDA İNSAN BOYUNA GELDİ'
Geçimini pazarcılıkla sağladığını söyleyen Evren Y. ise "O gün burada aracımızla beraber tezgahımızı kurmuştuk. Eşim öğleden sonra yanıma gezmeye geldi. Yağmurun başlamasıyla aracın içine sığındık. Rögarın patlamasıyla su bir anda insan boyuna geldi. Bu sırada aracım sürüklenerek bu ağaca çarptı. Ağaç olmasaydı, sürüklenerek gitmiştik. Daha sonra insanlar, apartmandan halat atarak bizi kurtardı. O anlar gerçekten korkunçtu" ifadelerini kullandı.
Olayın şokunu üzerlerinden atamadıklarını ifade eden Evren Y. şöyle devam etti:
"O an kurtulacağımızı kesinlikle düşünmedim. Olay zaten anlatılmaz, yaşanacak türdendi. Gerçekten çok korktuk. Kurtulabileceğimizi hiç tahmin etmedim. Son anda apartmandaki gençler, sayesinde kurtarıldık. Kendimizi bir şekilde kollayabilecek insanlarız. Ama 3 çocuğum da daha küçük. Kendilerini kollayamayacak yaştalar. Zeytin ağacı olmasaydı; bizim aracımız panelvan araç olduğu için, içi boş araç ve yan yatarak sürüklenirdi. Biz de içinde giderdik. Zaten su aracın yarısına kadar dolmuştu." 
'AİLEMİ BU ARAÇLA GEÇİNDİRİYORDUM'
Canlarını zor kurtardıklarını ancak zararının büyük olduğunu belirten Evren Y., "Çünkü malımın hepsi sel ile beraber gitti. Yaklaşık 2 ton malım gitti. Toptancılar, her gün kapıma geliyor. Parayı ödemem için sıkıştırıyorlar. Şu an bunun stresini yaşıyorum. Yetkililerden ailem için bana yardım etmelerini bekliyorum. Ailemi bu araç sayesinde geçindiriyordum. Şu anda aracım yatıyor. Ustaların verdiği fiyatlar, bana çok yüksek geliyor. Aracım yapılırsa, sevinirim" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Mudanya Mehmet İNAN
2022-09-06 10:37:38

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