Uludağ'da mantar toplarken kaybolan 2 kişi bulundu

Muammer İRTEMSemih ŞAHİN/BURSA, (DHA)BURSA Uludağ´da mantar toplamak için gittikleri ormanda kaybolan Satılmış Bilgin (73) ile Ramazan Efe (62), arama kurtarma ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla bulundu.
Uludağ´daki kaldıkları evden sabah saatlerinde mantar toplamak için çıkan Satılmış Bilgin ve Ramazan Efe´den haber alamayan yakınları, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtartma (JAK), AFAD, NAK, ANDA ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, geniş bir alanda yaptıkları yaklaşık 2 saatlik çalışmayla Bilgin ve Efe´yi ormanda buldu.
Satılmış Bilgin ve Ramazan Efe, sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından önlem amaçlı Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN
2022-09-16 17:43:11
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