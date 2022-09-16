Uludağ'da mantar toplarken kaybolan 2 kişi bulundu

TOKİ konut fiyatları ve aylık taksitler belli oldu!

TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ücreti belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Muammer İRTEMSemih ŞAHİN/BURSA, (DHA)BURSA Uludağ´da mantar toplamak için gittikleri ormanda kaybolan Satılmış Bilgin (73) ile Ramazan Efe (62), arama kurtarma ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla bulundu.

Uludağ´daki kaldıkları evden sabah saatlerinde mantar toplamak için çıkan Satılmış Bilgin ve Ramazan Efe´den haber alamayan yakınları, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtartma (JAK), AFAD, NAK, ANDA ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, geniş bir alanda yaptıkları yaklaşık 2 saatlik çalışmayla Bilgin ve Efe´yi ormanda buldu.

Satılmış Bilgin ve Ramazan Efe, sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından önlem amaçlı Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN

2022-09-16 17:43:11



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.