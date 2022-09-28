Bursaspor - Boyabat 1868 Spor: 0-1

Yasin KESKİN/KARACABEY,(Bursa),(DHA)-
STAT: Karacabey M. Fehmi Gerçeker
HAKEMLER: Erdem Temel, Uğur Erdoğan, Yılmaz Oğuz
BURSASPOR: Talha Yakın Bilal Güney, Ömer Turan Görgüç, Deniz Dirk Knibbe, İbrahim Efe Erbak (Dk. 68 Batuhan Fırıncı), Emir Kayacık, Samet Bozkurt, Tuğhan Yıldız (Dk. 68 Eren Kahraman), Abdullah Eren Türkay (Dk. 63 Kerem Dede), Melih Sağlam (Dk. 80 Emre Tepegöz), Baran Karagöz
BOYABAT 1868 SPOR: Servet Gaburga Burak Gençbay, Oğuzhan Baykal (Dk. 85 Abdülsamet Demirel), Tolga Değirmenci (Dk. 85 Gökhan Akıllı), Enes Bahadır Bayram (Dk. 69 Ömer Sunar), Ramazan Okatan, Berat Han, Ufuk Boncukçu, Mikail Usta, Sinan Uzun (Dk. 81 Ekrem Gökçe), Cabbar Çelik
GOL: Dk.14 Sinan Uzun (Boyabat 1868 Spor)
KIRMIZI KART: Talha Yakın (Bursaspor)
SARI KARTLAR: Melih Sağlam (Bursaspor), Ufuk Boncukçu, Servet Gaburga (Boyabat 1868 Spor)
Ziraat Türkiye Kupası 2'nci turunda Bursaspor, Boyabat 1869 Spor'a 1-0 mağlup olarak kupaya veda etti. Deplasman ekibine galibiyeti getiren golü 14'üncü dakikada Sinan Uzun kaydetti. (DHA)
DHA-Spor Türkiye-Bursa / Karacabey Yasin KESKİN
2022-09-28 23:08:10
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