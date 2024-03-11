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        Haberler Gündem Bursa İmsakiyesi 2024: Bursa'da ilk iftar saat kaçta? Diyanet Bursa iftar vakti ve sahur saatleri belli oldu!

        2024 Bursa İmsakiyesi: Diyanet Takvimine göre Bursa'da ilk iftar ve sahur saat kaçta?

        Diyanet Bursa iftar vakti ve sahur saatleri belli oldu. Ramazan ayına girilmesiyle il bazında iftar ve sahur saatlerine ilişkin araştırmalar yoğunlaştı. İslam aleminde önemli ve özel bir yeri olan "On Bir Ayın Sultanı" olarak nitelendirilen Ramazan ayı boyunca oruç tutulup, ibadet edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2024 Ramazan İmsakiyesi yayımladı. Peki Bursa'da ilk iftar saat kaçta? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2024 - 15:45 Güncelleme: 11.03.2024 - 15:45
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        Müslüman dünyasında oldukça büyük bir yeri olan Ramazan ayı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Oruç tutmaya başlayacak olanlar tarafından en çok sorgulatılan konular arasında 2024 Ramazan İmsakiyesi yer alıyor. Bursalılar ilk iftarın saat kaçta olduğunu merak ediyor. İl bazında farklılık gösteren saatler ile ilgili Diyanet 2024 Ramazan İmsakiyesini haberimizde paylaştık. İşte Diyanet'e göre Bursa iftar ve sahur vakitleri...

        2

        BURSA İMSAKİYESİ İLE SAHUR VAKTİ VE İFTAR SAATİ

        Hicri Tarih Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
        1 Ramazan 1445 11 Mart 2024 Pazartesi 05:51 07:15 13:19 16:36 19:13 20:31
        2 Ramazan 1445 12 Mart 2024 Salı 05:50 07:13 13:19 16:36 19:14 20:32
        3 Ramazan 1445 13 Mart 2024 Çarşamba 05:48 07:11 13:18 16:37 19:15 20:33
        4 Ramazan 1445 14 Mart 2024 Perşembe 05:46 07:10 13:18 16:38 19:16 20:34
        5 Ramazan 1445 15 Mart 2024 Cuma 05:45 07:08 13:18 16:38 19:17 20:35
        6 Ramazan 1445 16 Mart 2024 Cumartesi 05:43 07:07 13:17 16:39 19:18 20:37
        7 Ramazan 1445 17 Mart 2024 Pazar 05:41 07:05 13:17 16:39 19:19 20:38

        2024 BURSA İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ

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        3

        RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        2024 yılında Ramazan 11 Mart'ta başlayacak ve 9 Nisan'da sona erecek.

        4

        İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

        2024 Ramazan ayının birinci günü Mart ayına denk geliyor. 10 Mart'ı, 11 Mart'a bağlayan gece ilk kez sahura kalkılacak ve 11 Mart 2024'te Ramazan ayının ilk orucu tutulacak.

        5

        DİYANET TAKVİMİNE GÖRE RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ

        2024 yılında Diyanet'e göre Ramazan Bayramı şu tarihlerde idrak edilecek;

        9 Nisan Salı: Arife

        10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (1.Gün)

        11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı (2.Gün)

        12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı (3.Gün)

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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