Müslüman dünyasında oldukça büyük bir yeri olan Ramazan ayı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Oruç tutmaya başlayacak olanlar tarafından en çok sorgulatılan konular arasında 2024 Ramazan İmsakiyesi yer alıyor. Bursalılar ilk iftarın saat kaçta olduğunu merak ediyor. İl bazında farklılık gösteren saatler ile ilgili Diyanet 2024 Ramazan İmsakiyesini haberimizde paylaştık. İşte Diyanet'e göre Bursa iftar ve sahur vakitleri...