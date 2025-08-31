Bursa merkezli 6 ilde suç örgütüne yönelik operasyon: 9 tutuklama

Bursa Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yürüttüğü çalışmalar neticesinde Nilüfer ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinin ortaklarına yönelik silahlı saldırı hazırlığı yapıldığı tespit edildi.

İHA'nın haberine göre; olayla bağlantılı 2 kişi, üzerlerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ve 6 fişek ile yakalandı. Yapılan çalışmalar sonucunda örgüt lideri Kenan Özcan'ın örgüt yöneticisi A.K. üzerinden talimat verdiği, A.K'nin ise örgüt üyeleri S.D. ve A.A.A'ya tetikçi bulmaları yönünde emir verdiği, bunun üzerine şahısların 250 bin lira karşılığında kurşunlama eylemi organize ettikleri ortaya çıktı.

Bursa merkezli İstanbul, Hatay, Mersin, Antalya ve Eskişehir'de düzenlenen operasyonda S.D, A.A.A, B.M, M.K, A.N.D, M.M, M.K.A, M.A, T.G, E.Ö. ve E.T. yakalandı. Gözaltına alınan 11 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Kenan Özcan'ın liderliğini yaptığı "Golani" suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden E.T. ve M.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken; S.D, A.A.A, B.M, M.K, A.N.D, M.K.A, M.A, T.G. ve E.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.