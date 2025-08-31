Habertürk
        Bursa merkezli 6 ilde suç örgütüne yönelik operasyon: 9 tutuklama

        Bursa merkezli 6 ilde suç örgütüne yönelik operasyon: 9 tutuklama

        Bursa merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında Interpol tarafından aranan suç örgütü lideri Kenan Özcan'ın da bulunduğu çıkar amaçlı silahlı suç örgütü "Golani"ye ağır darbe vuruldu. Operasyonda yakalanan 11 şüpheliden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2025 - 04:21 Güncelleme: 31.08.2025 - 04:21
        6 ilde suç örgütüne yönelik operasyon: 9 tutuklama
        Bursa Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yürüttüğü çalışmalar neticesinde Nilüfer ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinin ortaklarına yönelik silahlı saldırı hazırlığı yapıldığı tespit edildi.

        İHA'nın haberine göre; olayla bağlantılı 2 kişi, üzerlerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ve 6 fişek ile yakalandı. Yapılan çalışmalar sonucunda örgüt lideri Kenan Özcan'ın örgüt yöneticisi A.K. üzerinden talimat verdiği, A.K'nin ise örgüt üyeleri S.D. ve A.A.A'ya tetikçi bulmaları yönünde emir verdiği, bunun üzerine şahısların 250 bin lira karşılığında kurşunlama eylemi organize ettikleri ortaya çıktı.

        Bursa merkezli İstanbul, Hatay, Mersin, Antalya ve Eskişehir'de düzenlenen operasyonda S.D, A.A.A, B.M, M.K, A.N.D, M.M, M.K.A, M.A, T.G, E.Ö. ve E.T. yakalandı. Gözaltına alınan 11 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Kenan Özcan'ın liderliğini yaptığı "Golani" suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden E.T. ve M.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken; S.D, A.A.A, B.M, M.K, A.N.D, M.K.A, M.A, T.G. ve E.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Ayrıca firari örgüt yöneticisi A.K, güvenlik güçlerince İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındı. A.K'nin 31 Ağustos günü (bugün) adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

        #Bursa
        #Son dakika haberler
