Bursa'nın fethinin ruhu yeniden canlandı

Bursa; sırtını ulu bir çınar gibi göğe yükselen Uludağ'a dayamış, her sokağında tarihin fısıltılarını taşıyan kadim bir şehir...

Bursa, tarih boyunca Bithynia, Roma ve Bizans medeniyetlerine ev sahipliği yaptı. 14'üncü yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk başkenti olmasıyla birlikte Anadolu'nun en önemli siyasal, kültürel ve ekonomik merkezlerinden biri hâline geldi. Osmanlı Devleti'nin kuruluş ve teşkilatlanma sürecinde belirleyici bir rol üstlenen şehir, erken dönem Osmanlı kentleşmesinin özgün örneklerini bünyesinde barındırıyor.

Bursa'nın Osmanlılar tarafından fethedilmesi, kentin tarihsel kırılma noktalarından birini oluşturuyor. Fetih, Bursa'nın askeri bir yerleşim merkezi olmanın ötesine geçerek, ticaret, sanat ve mimarinin geliştiği bir payitaht kimliği kazanmasına zemin hazırladı. Osmanlı döneminde inşa edilen camiler, külliyeler, hanlar ve türbeler, kentin mimari dokusunu şekillendirdi. Bu miras, günümüze kadar ulaştı.

700'üncü yıldönümü olması vesilesiyle, koca bir medeniyetin, bir dünya imparatorluğunun temellerinin atıldığı tarih, bu yıl daha büyük bir coşkuyla kutlanıyor. 1326'da Osman Gazi tarafından gerçekleştirilen fethin ruhu, günümüzde şehrin her köşesinde heyecanla hissediliyor.

Düzenlenen etkinlikler, tarihsel sürecin anılması ve kültürel mirasın yeniden değerlendirilmesi açısından önem taşıyor. Bursa Valiliği tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla düzenlenen yıldönümü törenlerinde fetih ruhu yeniden yaşatıldı.

Kutlamalar, Balabanbey Kalesi'nden başladı. Mehter takımının öncülüğündeki yürüyüşe katılanlar, kendilerini bir zaman tünelinde hissetti. Fetih yürüyüşüne; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Bursa milletvekilleri; Mustafa Varank, Refik Özen, Mustafa Özdemir, Osman Mesten, Ahmet Kılıç, Emine Yavuz Gözgeç, Emel Gözükara Durmaz ve Selçuk Türkoğlu ile Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Büyükşehir Başkanvekili Orkun Gazioğlu, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol ve il protokol üyeleri ve çok sayıda Bursalı katıldı.

Fetih yürüyüşünün tamamlandığı Tophane'de nöbet değişimi töreninin ardından Osmangazi ve Orhangazi türbeleri ziyaret edildi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam konuşmasında Bursa'nın Osmanlı tarihindeki önemine dikkat çekerek, böylesine anlamlı bir günde ecdadın minnetle anıldığını ifade etti. Çam ayrıca Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un selamlarını da iletti.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız ise Bursa'nın Osmanlı'nın ilk başkenti olarak tarihi ve manevi açıdan büyük bir değer taşıdığını belirterek, bu mirasın günümüzde de önemini koruduğunu söyledi. Ayyıldız, Bursa'nın geçmişten aldığı güçle geleceğe yön vermeye devam ettiğini vurguladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Orkun Gazioğlu ise konuşmasında Bursa'nın sadece fethedilen bir şehir olmadığını, aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu'nun devlet yapısının ve medeniyet anlayışının şekillendiği önemli bir merkez olduğunu ifade etti. Gazioğlu, 2026'nın Bursa'da 700'üncü Fetih Yılı olarak ilan edildiğini belirterek bu sürecin sadece bir anma değil, tarihi mirası anlama ve geleceğe taşıma yılı olduğunu söyledi.

Bu yılki kutlamalarda, Bursa'nın bir medeniyetin beşiği olduğunun altı bir kez daha çizildi. Zira; Bursa'nın tarihsel gelişimi yalnızca siyasal bağlamda değil, aynı zamanda ekonomik ve kültürel alanlarda da bir hayli dikkat çekici. Özellikle 14'üncü yüzyıldan itibaren ipek ve dokuma üretimiyle öne çıkan şehir, İpek Yolu üzerindeki stratejik konumu sayesinde önemli bir ticaret merkezi hâline geldi. Cumhuriyet döneminde ise 1970'li yıllardan itibaren hız kazanan sanayileşme süreci, Bursa'yı Türkiye'nin başlıca sanayi ve üretim merkezlerinden biri konumuna taşıdı. Nitekim 2024 verilerine göre şehir, Türkiye’nin en fazla ihracat gerçekleştiren dördüncü ili oldu.

Bursa’nın kültürel mirası, erken Osmanlı dönemine ait mimari ve kentsel dokunun günümüze ulaşmış örnekleriyle somutlaşıyor. Hanlar bölgesi, sultan külliyeleri ve Cumalıkızık yerleşimi, Osmanlı şehircilik anlayışının karakteristik unsurlarını yansıtan önemli alanları. Bu kapsamda, söz konusu miras alanlarının, 2014'te "Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğu'nun Doğuşu" başlığıyla UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne dâhil edilmesi şehrin uluslararası ölçekte kültürel bir değer olarak tanınmasını sağladı.

Hanlar Bölgesi

Kentin öne çıkan yapıları arasında Ulu Cami, Yeşil Camii ve Yeşil Türbe gibi erken dönem Osmanlı mimarisinin seçkin örnekleri yer alıyor. Ayrıca Koza Han, Muradiye Külliyesi ve Bursa Mevlevihanesi gibi yapılar, şehrin sosyal, ekonomik ve tasavvufi yaşamına ışık tutuyor. Doğal çevre açısından değerlendirildiğinde ise Uludağ, hem kış turizmi hem de rekreasyonel faaliyetler açısından önemli bir potansiyele sahip. Cumalıkızık Köyü ise Osmanlı sivil mimarisinin korunmuş örneklerini barındırması bakımından dikkat çekiyor.

Ulu Camii

Bursa, tarihsel sürekliliği, kültürel mirası ve ekonomik dinamizmiyle Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri olma özelliğini sürdürüyor. Geçmişten günümüze uzanan çok katmanlı yapısı, kenti hem akademik çalışmalar hem de kültürel turizm açısından önemli bir inceleme alanı hâline getiriyor.

Osmanlı mimarisinin alfabesini okuma anlamı taşıyan şehrin simgeleri olan bazı yapılar şunlar;

• Ulu Camii... Orhan Gazi Parkı'nın bulunduğu geniş bir alana, Yıldırım Bayezid zamanında, 1396 - 1400 arasında inşa edildi. Osmanlı camileri arasında çok kubbeli anıtsal yapıların ilki olma özelliğine sahip.

• Yeşil Türbe... Yeşil Külliye'sinin kuşkusuz en tanınmış yapısı, Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu olarak kabul edilen Çelebi Mehmed için yaptırıldı. Adını; cephelerini süsleyen yeşil, turkuaz kabartma çinilerin renginden aldı.

• Yeşil Camii... Yeşil semtinde bulunan cami, 1419'da Çelebi Sultan Mehmed tarafından yaptırıldı. Caminin girişindeki taç kapı, Türk taş oymacılığının güzel bir ürünü olarak kabul ediliyor.

• Tophane Meydanı... Bursa'nın kalbinde yer alan ve tarihiyle kültürel zenginliğini yansıtan meydan, adını geçmişte Ramazan aylarında iftar ve sahur vakitlerini bildirmek amacıyla patlatılan toplardan alıyor. Meydanda; tarihi savaş topları, 1905'te inşa edilen 33 metre yüksekliğindeki Tophane Saat Kulesi, Osman Gazi ve Orhan Gazi'nin türbeleri ve Kurtuluş Savaşı Şehitliği bulunuyor.

• Bursa Mevlevihânesi ve Müzesi... Âsitane olarak tanımlanan büyük dergâhlar arasında yer alıyor. 1615'te Sultan I.Ahmed’in emriyle Cünûnî Ahmed Dede tarafından inşa edilen dergâh, yaklaşık dört asır boyunca faaliyet gösterdi.

• Koza Han... II.Bayezid tarafından 1491'de İstanbul'daki cami ve medreselere gelir sağlamak amacıyla Gazi Orhan Camii ile Ulu Camii arasındaki geniş bir alana yaptırıldı.

• Muradiye Külliyesi... II.Murad tarafından yaptırılan külliye içerisinde cami, medrese, imaret, hamam ve türbelerden oluşan yapılar yer alıyor.

• Cumalıkızık Köyü... Osmanlılar'ın Bursa'da ilk yerleştikleri bölgelerden olan Cumalıkızık, Osmanlı Dönemi'nin konut dokusunu günümüze taşıyor.

Bursa'nın gastronomik kültürü de kentin tarihsel ve kültürel birikiminin önemli bir parçası. İskender kebabı, pideli köfte, kestane şekeri ve tahinli pide gibi yerel lezzetler, hem geleneksel üretim yöntemlerini yansıtmakta hem de kentin kültürel kimliğini güçlendiriyor.

Bursa'da öne çıkan yerlerden biri de Soğanlı Botanik Parkı... Bitkisel araştırma ve bilimsel çalışmalara açık olan 400 dönümlük botanik park, kurulduğu 1998'den beri birinci derece sit alanı. Japon Bahçesi, Fransız Bahçesi, İngiliz Bahçesi, gül bahçesi, kaya bahçesi, kokulu bitkiler bahçesi, şekilli bitkiler bahçesi gibi bölümlerin yer aldığı parkta, 150 tür ağaç, 27 çeşit gül, 76 tür çalı, 20 tür örtücü bitki bulunuyor.