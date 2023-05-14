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Bursa seçim sonuçları 2023 | Bursa Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonuçları

Bursa seçim sonuçları için geri sayım sürüyor. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Bursa'da saat 08.00'de oy verme işlemi başladı. Saat 17.00'de sandıklar kapanacak ve heyecanla beklenen Bursa seçim sonuçları 2023 belli olmaya başlayacak. İşte Milletvekili Genel ve Cumhurbaşkanlığı Bursa seçim sonuçları Habertürk seçim sayfasında...

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  • Bursa seçim sonuçları 2023 | Bursa Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonuçları: Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Oğan yüzde kaç oy aldı?

    Bursa 2023 Genel Seçim Sonuçları yani 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Bursa seçim sonuçları merak ediliyor. Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ın Bursa oy oranları Habertürk seçim sayfası üzerinden takip edilebiliyor. Ancak Muharrem İnce adaylıktan çekildi. Peki, adaylar yüzde kaç oy aldı? İşte Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili 14 Mayıs 2023 Bursa Genel Seçim sonuçları Habertürk sorgulama sayfası...
  • Bursa seçim sonuçları 2023 | Bursa Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonuçları: Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Oğan yüzde kaç oy aldı?

    BURSA SEÇİM SONUÇLARI 2023

    Bursa Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi Sonuçları, Haberturk.com'da olacak. YSK'nın yayın yasağı kararının kalkmasının ardından ilçe ilçe, canlı olarak 2023 Bursa Seçim Sonuçlarını takip edebilirsiniz. Habertürk Bursa Seçim Sonucu sayfası ile Cumhurbaşkanlığı ve partilerin oy oranlarını güncel ve anlık olarak takip edebilirsiniz.  

    BURSA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    BURSA'DA  KİM, HANGİ PARTİ ÖNDE?

    YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'e kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

    YSK'nın yayın yasağı kararının kalkması ile beraber Bursa Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve il genelinde partilerin oy oranları netlik kazanacak.

    İLÇE İLÇE BURSA SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
  • Bursa seçim sonuçları 2023 | Bursa Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonuçları: Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Oğan yüzde kaç oy aldı?

    SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Seçimlerde oy kullanma işlemleri saat 17.00’de sona erecek. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'e kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin Haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. Bursa Seçim Sonuçları da 14 Mayıs Pazar günü YSK’nın belirlediği kurala göre saat 21.00 civarı açıklanacak.

    14 MAYIS 2023 BURSA MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    14 MAYIS 2023 BURSA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

     

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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