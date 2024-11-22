Bursa ve Kırklareli'de 2 sürücü ortalığı savaş alanına çevirip araçlarını bırakarak kaçtı
Kırklareli'nde park halindeki iki otomobile çarparak devrilen hafif ticari aracın sürücüsü, aracını bırakarak kaçtı. Bursa'da da benzer bir olay yaşandı. Kentin İnegöl ilçesinde, park halindeki üç otomobile çarparak zarar veren otomobilin sürücüsü, aracı bırakıp yaya olarak kaçtı.
Kırklareli'nde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen hafif ticari araç, Kocahıdır Mahallesi Murat Sokak'ta park halindeki iki otomobile çarparak devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaptıkları incelemede sürücünün kazanın ardından olay yerinden ayrıldığını belirledi.
Polis ekipleri sürücüyü bulmak için çalışma başlatırken, devrilen araç çekici yardımıyla kaldırıldı.
BURSA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde de benzer bir olay yaşandı.
Emek Adnan Menderes Mahallesi Yakup Aktaş Caddesi'nde, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yol kenarında park halinde bulunan üç otomobile çarptı.
Kazanın ardından sürücü, otomobili olay yerinde bırakarak kaçtı.
Gürültü seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçlarda hasar oluşurken çarpan otomobilin içinde alkol şişelerinin olduğu görüldü. Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.