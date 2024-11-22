Bursa ve Kırklareli'de 2 sürücü ortalığı savaş alanına çevirip araçlarını bırakarak kaçtı Kırklareli'nde park halindeki iki otomobile çarparak devrilen hafif ticari aracın sürücüsü, aracını bırakarak kaçtı. Bursa'da da benzer bir olay yaşandı. Kentin İnegöl ilçesinde, park halindeki üç otomobile çarparak zarar veren otomobilin sürücüsü, aracı bırakıp yaya olarak kaçtı.

Ajanslar Giriş: 22.11.2024 - 08:51 Güncelleme: 22.11.2024 - 09:00 facebook

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