        Bursa'da 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

        3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı

        Bursa'da 3 katlı binanın çatı katında başlayıp merdiven boşluğuna yayılan yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 21:11 Güncelleme: 09.02.2026 - 21:11
        Yangın, saat 18.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi Meşe Sokak’taki 3 katlı binanın çatı katında çıktı.

        Alevler kısa sürede büyüyerek merdiven boşluğuna yayıldı.

        Vatandaşlar hortumla su tutarak alevleri söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yarım saatte kontrol altına alınarak söndürülen yangında çatı katı kullanılamaz hale geldi.

        Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

        Fotoğraf: DHA

