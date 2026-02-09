3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı
Bursa'da 3 katlı binanın çatı katında başlayıp merdiven boşluğuna yayılan yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü
Yangın, saat 18.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi Meşe Sokak’taki 3 katlı binanın çatı katında çıktı.
Alevler kısa sürede büyüyerek merdiven boşluğuna yayıldı.
Vatandaşlar hortumla su tutarak alevleri söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yarım saatte kontrol altına alınarak söndürülen yangında çatı katı kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Fotoğraf: DHA