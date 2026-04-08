        Bursa'da satışa hazır halde çekiciye saklanan uyuşturucu madde ele geçirildi

        Bursa’da satışa hazır halde çekiciye saklanan uyuşturucu madde ele geçirildi

        Bursa'da narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Araç ve adreslerde yapılan aramalarda 15 kilogram esrar ile sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 10:55 Güncelleme:
        Çekiciye zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi

        Bursa’da narkotik polisi, bir çekicinin gizli bölmelerine zulalanmış yaklaşık 17 kilogram uyuşturucuya el koydu. Operasyonda 2 kişi tutuklandı.

        OPERASYON DÜZENLENDİ

        İHA'daki habere göre; Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi.

        2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Yapılan operasyon sonucunda A.G. ve İ.T. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin bulunduğu araçta ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda 15 kilogram esrar ile 1 kilogram 750 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ele geçirildi. Uyuşturucunun bir kısmı bir çekiciye zulalanmış halde bulundu.

        ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANDILAR

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.G. ve İ.T., "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan polis ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiği öğrenildi.

