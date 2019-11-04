Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Erkan Özdamar, Cemal Bingül, Hasan Hüseyin Tetik
Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Shehu, Anıl Karaer, Diarra, Latovlevici (Dk. 74 Onur Atasayar),Aykut Akgün, Emirhan Aydoğan (Dk. 85 Ramazan Keskin),Burak Kapacak, Recep Aydın (Dk. 68 Seleznov),Özer Hurmacı, Kubilay Kanatsızkuş
Balıkesirspor: Vukovic, Okan Alkan, Oğuzhan Çapar, Glumac, Doğa İşeri, Furkan Çil, Mrsic, İbrahim Halil Çolak, Kethevoama (Dk. 86 Batuhan İşçiler),Malle (Dk. 58 Otoo),Rahmi Anıl Başaran (Dk. 69 Abdülkadir Kayalı)
Sarı kartlar: Dk. 40 Emirhan Aydoğan, Dk. 42 Aykut Akgün, Dk. 65 Özer Hurmacı, Dk. 70 Shehu (Bursaspor),Dk. 56 Ali Tandoğan (Teknik direktör),Dk. 58 Malle, Dk. 84 Mrsic (Balıkesirspor)
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