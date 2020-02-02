Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Erkan Akbulut, Gökmen Baltacı
Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Tayfur Bingöl, Anıl Karaer (Dk. 83 Ali Akman),Sedat Dursun, Onur Atasayar, Shehu, Burak Altıparmak (Dk. 46 Emirhan Aydoğan),Burak Kapacak, Serdar Gürler, Traore (Dk. 76 Recep Aydın),Kubilay Kanatsızkuş
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Mehmet Feyzi Yıldırım (Dk. 78 Bedirhan Altunbaş),Mevlüt Çelik, Furkan Balaban, Cemali Sertel, Kıvanç Karakaş (Dk. 84 Tolga Yakut),Mehmet Özcan, Furgan Polat, Alperen Kocabaş, Mete Kaan Demir, İbrahim Halil Öner (Dk. 59 Metehan Altunbaş)
Gol: Dk. 73 Metehan Altunbaş (Eskişehirspor)
Kırmızıkart: Dk. 80 Onur Atasayar
Sarı kartlar: Dk. 45+1 Tayfur Bingöl, Dk. 84 Serdar Özkan, Dk. 90+4 Recep Aydın (Bursaspor),Dk. 69 Furkan Balaban, Dk. 83 Ekrem Kılıçarslan, Dk. 84 Kıvanç Karakaş (Eskişehirspor)
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