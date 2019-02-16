Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Bursaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti ve kümede kalma yolunda kritik bir 3 puan elde etti. Konuk ekibin golleri Aatif ve Chibuike'den gelirken Bursaspor'da Yusuf Erdoğan ilk yarıda taraftarın tepkisi üzerine oyundan çıktı. Bursa'da ayrıca son dakikalarda yönetim istifaya davet edildi.

Çaykur Rizespor, 12. dakikada Bursaspor'un yaptığı hatayı affetmedi: Bursaspor'un rakip yarı alanda kullandığı serbest vuruş sonrası topu kapan Rizespor, Boldrin'le kontra atağa çıktı. Rakip ceza alanına kadar hızla topu süren Boldrin, karşı karşıya pozisyonda Aatıf'ı gördü. Aatıf da topu boş ağlara yolladı.

Aatıf Chahechouhe, Çaykur Rizespor formasıyla ilk golünü kaydetti.

Bursaspor, 24. dakikada gole yaklaştı: Sağ kanattan gelişen Bursaspor atağında Saivet ortaladı, kale alanı içinde Abarhoun'un yaptığı ters vuruşta top direğin yanından kornere çıktı.

YUSUF TEPKİLERE SİNİRLENDİ, SAHAYI TERK ETMEK İSTEDİ!

Mücadelede 32. dakika oynanırken ilginç bir an yaşandı: Üst üste birkaç top kaybı yapan Yusuf Erdoğan, tribünlerden gelen tepkiler üzerine eldivenlerini fırlatarak oyundan çıkmak istedi. Yusuf'u arkadaşları güçlükle sakinleştirdi. Samet Aybaba daha sonra Yusuf'u oyundan alarak sahaya Burak Kapacak'ı sürdü.

Bursaspor, 36. dakikada Gökhan Akkan'ı geçemedi: Barış Yardımcı'nın ortasında kale alanı içindeki Umut Nayir kafayı vurdu, kaleci Gökhan çizgi üzerinde topu kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci yarı karşılıklı duran toplarla başladı. 48. dakika oynanırken Bursaspor'un kullandığı köşe vuruşu sonrası ceza alanında oluşan karambolde top son olarak kaleci Gökhan'da kaldı.

GÖKHAN YİNE İZİN VERMEDİ!

Ataklarını sıklaştıran ve gol arayan Bursaspor, 72. dakikada rakip kale önünde tehlike yarattı: Ceza alanı sağ çaprazında topu alan Lima soluna çekti ve sert vurdu, kaleci Gökhan defanstan da seken topu güçlükle çeldi.

FARK İKİYE ÇIKTI!

Çaykur Rizespor, 78. dakikada farkı 2'ye çıkardı: Kendi yarı alanında topu kapan Çaykur Rizespor, Vedat'la hızlı çıktı. Vedat'ın ceza alanına girmeden çektiği şutta kaleci Muhammed'in tokatladığı topu ceza alanında kontrol eden Azubuike düzgün bir vuruşla ağları sarstı: 0-2

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Rizespor sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı ve oynadığı son 5 maçta 4. galibiyetini elde etti. Rizespor ayrıca oynadığı son üç deplasman maçından da gol yemeden ayrıldı!

Bu sonucun ardından puanını 25'e yükselten Çaykur Rizespor, maç fazlasıyla tam 6 basamak birden yükseldi ve 10. sıraya tırmandı. 22. haftayı 24 puanla kapatan Bursaspor ise 14. sıraya geriledi. Ayrıca yeşil-beyazlıların galibiyet hasreti 8 maça çıktı!